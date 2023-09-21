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  4. 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Meme ameliyatı detayı...

20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Meme ameliyatı detayı...

21.09.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Düğüm’ dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. "Mide ameliyatı mı oldu?" soruları sosyal medyada gündeme gelen Korel'in 20 kilo vermesine sebep olan zayıflama sırrı ortaya çıktı. Korel'e dair meme ameliyatı iddiası da gündeme geldi.

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel ekranlara dönmeye hazırlanırken imaj değiştirdi ve bir hayli zayıfladı.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel son hallerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Korel’in formda hali takipçileri arasında ‘Mide ameliyatı mı oldu?’ sorularına neden oldu. Düğüm dizisiyle ekrana dönecek olan Bergüzar Korel’in zayıflık sırrı da öğrenildi. 2. Sayfa’nın haberine göre; Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi.

Ekran Alıntısı

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MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ

Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu. Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.

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Bergüzar Korel anne

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