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20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı! O anlar kamerada

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı. Olay, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcu Mehmet Emin Turan'a (28) kolye ucu almak istediğini söyledi. Turan, kolye uçlarını gösterdikten sonra iki model beğenen şüpheli, 20 lira kapora vererek kolye uçlarını ayırttı.

KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE SOYULDUĞUNU ANLADI

Turan, başka müşteriyle ilgilendiği sırada, yaklaşık 2 bin lira değerinde olan başka bir kolye ucunu alıp ceketinin cebine koyan şahıs dükkandan ayrıldı. Bir kolye ucunun eksik olduğunu fark eden Turan, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı.

Bunun üzerine emniyete giden Turan, şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın kendisine gösterilen kolye uçlarına bakarken, Turan başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada kolye ucunu çalıp avucunun içinde aldıktan sonra cebine koyup kuyumcudan ayrıldığı görülüyor.

Hırsızlığı kolye ucunun sayımda eksik çıktıktan sonra farkına vardığını söyleyen Turan, "Her akşam dükkanı kapatmadan önce sayım yapıyoruz. Dün akşam sayım yaparken, bir ürünün eksik olduğunu fark edip kamera kayıtlarını izledik ve şahsın kolye ucunu çaldığını fark ettik. Aslında kendisinden de şüphelenmiştim. İki kolye ucu ayırtıp 20 lira kaparo verdikten sonra akşam geleceğini söyledi. Ancak gelen giden olmadı. Ben de hemen şikayetçi oldum. Şahsı daha önce hiç görmedim. Daha önce birkaç kez daha hırsızlık olayı yaşamıştık. Şikayetçi olduktan sonra bulunmuşlardı. Yine bulunacağına inanıyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak kuyumcu soygun kapora hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kuyumcu dükkanı değil sanki ispay pazarı o kadar para kazanıyorsunuz bi önlem alamıyorsunuz ya kameranın başına bir eleman tutarsınız kamerada gördüğü hırsızlığa hemen müdahale etsin diye yada bir kişi değil 2 kişi kalırsınız dükkanda biri satış yapar diğeri müşteriye dikkat eder kapının önünede güvenlik görevlisi koyarsınız soygun için caydırıcı olur diye alışmışsınız beleş para kazanmayı ondan sonra yok niye soyulduk
adami batiracaksin galiba
ne beleş parası,adam ticaret yapıyor.evindeki 2 tane altını nereye koyacağını şaşıran milletin mensuplariyiz
Bence bizim insanlar o kadar gözü doymuyor ki ve kendisinden başkada kimsenin para kazanmasını eve ekmek götürmesini istemiyor ki o yüzden böyle olaylar oluyor yani anlatmak istediğim bencil olmayalım lütfen birbirimizi düşünerek hareket edelim ki bu vatanı ancak o şekilde ayakta tutabiliriz
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