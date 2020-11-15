20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi

Sivas Gürün Belediyesi yaklaşık 30 yıllık olan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hattı borularını daha sağlıklı borularla tamamen yeniledi

Sivas’a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesi, içme suyu hattı Sukap projesi kapsamında yenilendi.

İlçede 90 yıllarda asbest borular ile yapılan içme suyu hattı boruları kanserojen madde ve ömrünü doldurması dolayısıyla Gürün Belediyesi tarafından daha sağlıklı olan polietilen borularla değiştirildi. Yaklaşık 20 milyon liralık maliyetle ilçede ki 110 kilometrelik içme suyu hattı 80 yıllık ömrü olan borularla yenilendi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yaptığı açıklamada içme suyu hattının yenilendiğini ifade ederek, “ Gürün’e 90’lı yıllarda yapılmış olan içme suyu projesi asbest boru ile yapılmış. Hem asbest boru olma özelliği ile hem de miadını doldurmuş artık. Yani kullanım süresini doldurmuş. O projenin yenilenmesiyle ilgili hemşerilerimize sözümüz vardı. 2019 seçimlerini hemen ertesinde bu projemizi Sukap projesi kapsamında yani yarısı İller Bankası yarısı belediye bütçesi olmak üzere yaklaşık 20 milyon TL’lik bir projeyi 2019 seçimlerin arifesinde başlamıştık. Bu sene 2019 yılından sonra 2020 yılının Mayıs ayından itibaren çalışma dönemi geldiği zaman yaklaşık toplamda 110 kilometre olan bu projemizin kalan 20-25 kilometrelik hattı döşendi” dedi.