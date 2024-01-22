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20 santimlik böbrek kisti kapalı ameliyatla alındı

İHA İHA
22.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Kumluca Devlet Hastanesi’nde 67 yaşındaki bir hastanın karnını dolduran 20*15 ebatındaki böbrek kisti, laparoskopik yöntemle başarıyla alındı.

Kumluca Devlet Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayında açılan ameliyathanedeki yeni alınan cihazlarla yapılan ilk böbrek kisti ameliyatı yapıldı. Karnının yarısını dolduran böbrek kisti nedeniyle ağrıları başlayan 67 yaşındaki İsa Günay’a, Op. Dr. Ersoy Taşkara ve Op. Dr. Mehmet Ali Demirkan tarafından laparoskopik ameliyat yapıldı. Kapalı ameliyatla 20 * 15 boyutundaki kistleri boşaltılan hasta, kısa zamanda iyileşerek ertesi gün taburcu edildi.

Operasyonla açıklama yapan Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Aladağ, "Hastanemizde kapalı olarak yapılan bir çok ameliyatın yanında böbrek kistleri de kapalı olarak yapılıyor. Hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlayan kapalı ameliyatların hastanemizde artmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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