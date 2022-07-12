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20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de yapılacak

12.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de yapılacak

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonaya, 17 ülkeden 265 sporcunun katılması bekleniyor.

Organizasyonda 82 milli atlet mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye atletizm federasyonu

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