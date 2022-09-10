20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler final maçında Bulgaristan'a 25-21, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Organizasyondaki ilk maçında Kosova'yı, ikinci karşılaşmada da Arnavutluk'u 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yenilgisiz finale yükselmişti.

