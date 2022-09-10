20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler final maçında Bulgaristan'a 25-21, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Organizasyondaki ilk maçında Kosova'yı, ikinci karşılaşmada da Arnavutluk'u 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yenilgisiz finale yükselmişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz