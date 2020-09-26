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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

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