20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.
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