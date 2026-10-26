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Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a Galatasaray talebi!

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde ilk 11'de forma giymek istediğini teknik direktör İsmail Kartal'a iletti. Geçen sezonki 3-0'lık mağlubiyeti unutamayan milli futbolcunun, RAMS Park'ta kendisini kanıtlamayı ve performansıyla fark yaratmayı hedeflediği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a Galatasaray talebi!
Cevdet Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde ilk 11'de sahaya çıkmak istediğini teknik direktörüne iletti. Samandıra'da İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştiren yıldız oyuncunun, geçen sezonki mağlubiyetin ardından kendisini kanıtlamayı hedeflediği öğrenildi.

DERBİ ÖNCESİ İLK 11 TALEBİ

Kerem Aktürkoğlu ndan İsmail Kartal a Galatasaray talebi! 1

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde forma şansı bekliyor. Milli futbolcunun, Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede ilk 11'de görev almak istediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

Geçen sezon Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyeti unutamayan Kerem'in, bu kez sahaya ilk düdükten itibaren çıkarak performansıyla fark yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNE MESAJINI İLETTİ

Kerem Aktürkoğlu ndan İsmail Kartal a Galatasaray talebi! 2

Kerem Aktürkoğlu'nun İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, derbiye ne kadar motive olduğunu ortaya koyan ifadeler kullandığı öğrenildi. Milli futbolcunun tecrübeli hocasına şu sözlerle seslendiği aktarıldı:

"RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım"

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu ndan İsmail Kartal a Galatasaray talebi! 3

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maçta görev alan 28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sundu. Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer almak isteyen milli futbolcunun talebine teknik heyetin nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe galatasaray
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