Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a Galatasaray talebi!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde ilk 11'de sahaya çıkmak istediğini teknik direktörüne iletti. Samandıra'da İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştiren yıldız oyuncunun, geçen sezonki mağlubiyetin ardından kendisini kanıtlamayı hedeflediği öğrenildi.

DERBİ ÖNCESİ İLK 11 TALEBİ

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde forma şansı bekliyor. Milli futbolcunun, Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede ilk 11'de görev almak istediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

Geçen sezon Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyeti unutamayan Kerem'in, bu kez sahaya ilk düdükten itibaren çıkarak performansıyla fark yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNE MESAJINI İLETTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, derbiye ne kadar motive olduğunu ortaya koyan ifadeler kullandığı öğrenildi. Milli futbolcunun tecrübeli hocasına şu sözlerle seslendiği aktarıldı:

"RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım"

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maçta görev alan 28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sundu. Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer almak isteyen milli futbolcunun talebine teknik heyetin nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.