20 yaşındaki TikTok fenomeni Ceren Yaldız şaşırttı! "HAMİLEYİM!"

20 yaşındaki TikTok fenomeni Ceren Yaldız YouTube hesabında paylaştığı video ile hamile olduğunu duyurdu. Takipçilerini şaşırtan bu haber oldukça ilgi gördü.

TİKTOK FENOMENİ CEREN YALDIZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU!

Ceren Yaldız TikTok'ta 9,3 milyon, Instagram'da 1,7 milyon takipçiye ve YouTube'de 925 bin aboneye sahip.

Ceren Yaldız'ın bir dönem, kendisi gibi TikTok fenomeni olan Kürşat Juan ile ilişkisi ve ayrılığı TikTok magazininden uzun süre düşmemişti.

Ceren Yaldız bir süre sonra evlenme teklifi aldığı videoları paylaşarak dijital medya şirketine sahip olan Burak isimli biri ile evleneceğini duyurmuştu.

Son olarak yaptığı paylaşımlarla hamileliğini duyuran Ceren Yaldız, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu.

TikTok ve Instagram hesabından paylaştığı hamile efekti ile çektiği videonun altına "Yok canım efekt yanlış ben HAMİLEYİM!" şeklinde yazdı.

Instagram hesabında ise eşiyle çekildiği fotoğrafın altına "3 kişilik ilk aile fotoğrafımız" şeklinde yazdı.

YoTube takipçileri için hamile olduğunu duyurduğu bir video paylaşmayı da ihmal etmedi. Video kısa sürede trendlerde yerini aldı.



