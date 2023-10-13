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2000'li yıllara damgasını vurmuştu! Biri Bizi Gözetliyor Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu

13.10.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Fenomen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayımlandığı döneme damga vurmuştu. Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor’un birincisi olan Melih Değirmenci'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. BBG Melih'i görenler çok şaşırdı.

2000'li yılların popüler yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, Biri Bizi Gözetliyor ile şöhreti yakalamıştı.

Melih 3

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacılarının son halleri sosyal medyada gündem oldu. BBG Melih'in son halini görenler ise çok şaşırdı.

Melih 2

Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG'nin sevilen isimlerinden biriydi. Ünlü isim yarışmanın ardından 3 dizi, 2 TV filminde rol aldı. Değirmenci, Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuk kariyerine başladı.

Biri Bizi Gözetliyor 1

Bir albüm çıkaran Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

Biri Bizi Gözetliyor 3

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.

Biri Bizi Gözetliyor 2

O dönemlerde sokakta 6 korumayla gezebildiğini dile getiren Melih Değirmenci'nin, şimdilerde ise kamera arkasında bir hayatı var.

Biri Bizi Gözetliyor 5

Biri Bizi Gözetliyor 4


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