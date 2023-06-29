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  4. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlunu görenler şaştı kaldı! "Babasının kopyası"

2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlunu görenler şaştı kaldı! "Babasının kopyası"

29.06.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında katıldığı Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın ailesiyle beraber bayram pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımında oğlunu görenler çok şaşırdı. Akın’ın oğlu babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlunu görenler şaştı kaldı! "Babasının kopyası"

Dünya Güzeli unvanını alan Azra Akın en son yeni imajı ile gündem olmuştu. Saçlarını kestiren Akın’ın tarzı çok beğenilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim ailesiyle yeni pozlarını paylaştı.

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2017 yılında sevgilisi Atakan Koru ile evlenen Akın, Tekirdağ'da bir bağ evinde düğün yapmıştı. 2018 yılında çiftin bir oğulları dünyaya geldi.

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Sosyal medya hesabından oğlu Demir ve eşi Atakan Koru ile paylaşım yapan Akın’ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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41 yaşındaki Akın’ın oğlu ve eşi ile olan pozlarına “Babasının kopyası”, “Baba yakışıklı, anne güzel olunca böyle oluyor”, “Bu aile beğenilmez mi, “Güzel aile” yorumları yapıldı.

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Azra Akın yaşında

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