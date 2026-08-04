Halef'e sürpriz transfer! Hikayenin seyri değişiyor

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin çekimleri yeniden başlayacak. İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaşacağı dizinin ikili afiş çekimi 10 Ağustos’ta yapılacak.

Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul’un ekibine katıldığı diziye son olarak Mustafa Yıldıran dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün son görüşmelerini yapan ve yapım şirketiyle el sıkışan Yıldıran “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde sürprizli bir karakter olan “Rami”ye hayat verecek ve başına bir felaket gelen Yıldız’ın (Biran Damla Yılmaz) karşısına çıkacak.