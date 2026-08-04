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Halef'e sürpriz transfer! Hikayenin seyri değişiyor

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin çekimleri ay ortasında başlıyor. Dizinin kadrosuna son olarak Mustafa Yıldıran dahil oldu.

Halef'e sürpriz transfer! Hikayenin seyri değişiyor
Öznur Yaslı İkier

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin çekimleri yeniden başlayacak. İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaşacağı dizinin ikili afiş çekimi 10 Ağustos’ta yapılacak.

Halef e sürpriz transfer! Hikayenin seyri değişiyor 1

Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul’un ekibine katıldığı diziye son olarak Mustafa Yıldıran dahil oldu.

Halef e sürpriz transfer! Hikayenin seyri değişiyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün son görüşmelerini yapan ve yapım şirketiyle el sıkışan Yıldıran “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde sürprizli bir karakter olan “Rami”ye hayat verecek ve başına bir felaket gelen Yıldız’ın (Biran Damla Yılmaz) karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
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