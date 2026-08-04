Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen direk dansı öğreniyor!

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen dizideki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim şimdi de direk dansı eğitimlerine başladı. Türkmen, direk dans dersinden paylaştığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

Stüdyoda antrenman yaptığı anları paylaşan ünlü isim, paylaşımına "3. ders" notunu ekledi. Türkmen'in bu görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.