2009 Miss Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

Miss Turkey başarısının ardından 2010'da Adanalı dizisinde birkaç bölüm yer alan Ebru Şam, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpan Şam, spordan karesini paylaştı.
Türk oyuncu ve manken Ebru Şam, güzelliğiyle büyülüyor.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şam, spordan karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.
Mini şortlu pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.
18 Ağustos 1990 Almanya doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır.
Adanalı, Doktorlar, Gecekondu, Fatih Harbiye gibi projelerde oyuncu olarak yer aldı.
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