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  4. 2009 Miss Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

2009 Miss Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

05.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 Miss Turkey güzeli seçilen Ebru Şam, ilerleyen yıllarda bazı ekran önü projeleriyle adından söz ettirmişti. Oktay Kaynarca, Mehmey Akif Alakurt gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Esra rolünü canlandıran Şam, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif.

2009 Miss Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

Miss Turkey başarısının ardından 2010'da Adanalı dizisinde birkaç bölüm yer alan Ebru Şam, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpan Şam, spordan karesini paylaştı.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Türk oyuncu ve manken Ebru Şam, güzelliğiyle büyülüyor.

2009 Mis Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şam, spordan karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

2009 Mis Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

Mini şortlu pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

2009 Mis Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

18 Ağustos 1990 Almanya doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır.

2009 Mis Turkey güzeli Ebru Şam spordan mini şortuyla poz verdi! Fit vücuduyla tozu dumana kattı

Adanalı, Doktorlar, Gecekondu, Fatih Harbiye gibi projelerde oyuncu olarak yer aldı.


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