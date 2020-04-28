YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. 2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

MARDİN HABERLERİ  | 28.04.2020 08:00 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç.

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:19
Öğle
12:20
İkindi
16:05
Akşam
19:11
Yatsı
20:34

Mardin Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Doğa Eczanesi
Artuklu
Özdemir Eczanesi
Omerli
Dilmen Eczanesi
Nusaybin
Midyat Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Dündar Eczanesi
Kiziltepe
Zeytin Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir Belediyesinden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

Büyükşehir Belediyesinden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mardin polisinden hasta çocuğa doğum günü sürprizi

Mardin polisinden hasta çocuğa doğum günü sürprizi

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.