SPOR

2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye 10 madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye, 4. gün akşam seansında yüzme, halter, güreş ve badminton branşlarında 3'ü altın 10 madalya kazandı.

2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye 10 madalya kazandı

Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 4. gün akşam seansında 3'ü altın olmak üzere 10 madalya elde etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nın 4. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.

Grekoromen stilde milli güreşçiler, günü 4 madalya ile bitirdi. 87 kiloda Metehan Başar ve 77 kiloda Yunus Emre Başar altın madalya kazandı. Elçin Ali, 60 kiloda gümüş, Murat Fırat da 67 kiloda bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 63 kilo kategorisinde mücadele eden milli halterci Nuray Levent, silkmede kaldırdığı 116 kilo ile altın, koparmada da 95 kilo ile gümüş madalyaya ulaştı. Milliler, yüzmede günü iki bronz madalya ile tamamladı. Milli yüzücü Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde 2.13.43, Ege Başer, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Kemal Arda Gürdal'dan oluşan erkek milli takımı da 4x100 metre karışıkta 3.39.38'lik zamanıyla bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcular, badmintonda ise iki gümüş madalya elde etti. Kadınlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ile erkeklerde Serdar Koca-Serhat Salim çifti, finalde Fransız rakiplerine kaybederek gümüş madalya aldı.

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2018 Akdeniz Oyunları Yunus Emre Başar Elçin Ali Murat Fırat Nuray Levent Ekaterina Avramova Ege Başer, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş Kemal Arda Gürdal

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