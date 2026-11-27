UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan müsabakada Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş yurda döndü. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen de Sabiha Gökçen Havaalanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZ ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ"

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Batum’a hem gidiş hem de dönüşte çok zorlu bir seyahat geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Özen, "Orada maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu. Sonra durum toparlandı. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye’den çok yoğun bir ilgi oldu. Hem devlet katında hem tüm yurttaşlar, halkımız çok büyük destek verdiler. Onların manevi gücünü de oyuncularımız hissettiler. Herkese teşekkür etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"YEREL MAKAMLARDAN YETERİ KADAR DESTEK ALAMADIK"

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Önder Özen, müsabakaya dair UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya dair de bilgilendirmede bulunarak, "Elde ettiğimiz bütün dokümanları ve görüntüleri ilettik. Bizim hukuk kurulu da değerlendirmeye aldı. Oradaki UEFA yetkilileriyle de görüşme yaptık. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz. Önemli bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü orantısız güç kullanılan taraf bizim taraftarlarımız oldu. Orada mağduriyeti yaşayan taraf ev sahibi olmamıza rağmen bizim taraf oldu. Yerel kollukta bize çok yardımcı olamadı. Emniyet müdürü çok yardımcı oldu ama geriye kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık" şeklinde konuştu.

’Galatasaray derbisinin ertelenmesi için başvuru yapacak mısınız?’ şeklinde gelen bir soruyu da siyah-beyazlı yönetici, "O konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam" diye cevaplandırdı.

"KİMSE BİR BAHANENİN ARKASINA SAKLANMADI"

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Mücadeleden önce ’Bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum’ şeklindeki söyleminin hatırlatılması üzerine ise Özen, "Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreklerini ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi de kulübü de çok iyi temsil ettiler. Onların hakkı ödenmez" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır