Törene damga vuran isim ise, eski futbolcu Ronaldinho oldu.
2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni Hırvatistan ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının öncesinde gerçekleştirildi.
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Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası finali kapanış töreni, yaklaşık 800 kişilik ekibin dans şovuyla başladı.
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Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.
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Resmi şarkı sırasında Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarında çaldığı davulla şova renk kattı.
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Sahneye son olarak ise Rus opera sanatçısı Aida Garifullina çıktı.
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Töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de izledi.
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
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