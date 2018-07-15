SPOR

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 19:30 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası kapanış töreni, müthiş görüntülere sahne oldu. Sahne şovları ve konserlerle taraftarlar büyük eğlence yaşadı.

Törene damga vuran isim ise, eski futbolcu Ronaldinho oldu.

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

1 / 24

2018 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni Hırvatistan ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının öncesinde gerçekleştirildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni Hırvatistan ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının öncesinde gerçekleştirildi.
2 / 24

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası finali kapanış töreni, yaklaşık 800 kişilik ekibin dans şovuyla başladı.

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası finali kapanış töreni, yaklaşık 800 kişilik ekibin dans şovuyla başladı.
3 / 24

Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.

Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.
4 / 24

Resmi şarkı sırasında Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarında çaldığı davulla şova renk kattı.

Resmi şarkı sırasında Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarında çaldığı davulla şova renk kattı.
5 / 24

Sahneye son olarak ise Rus opera sanatçısı Aida Garifullina çıktı.

Sahneye son olarak ise Rus opera sanatçısı Aida Garifullina çıktı.
6 / 24

Töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de izledi.

Töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de izledi.
7 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
8 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
9 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
10 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
11 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
12 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
13 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
14 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
15 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
16 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
17 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
18 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
19 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
20 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
21 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
22 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
23 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
24 / 24

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası ronaldinho Will Smith

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Dünya üçüncüsü Belçika oldu

Dünya üçüncüsü Belçika oldu

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.