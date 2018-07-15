2018 Dünya Kupası kapanış töreni!

Törene damga vuran isim ise, eski futbolcu Ronaldinho oldu.

3 / 24 Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.