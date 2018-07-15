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Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan’ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi. Kupayı kazanan Fransa'dan Antoine Griezmann'ın yerine Modric'in en iyi oyuncu seçilmesi şaşkınlık yarattı.

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan’ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Modric - Mbappe

EN İYİ GENÇ OYUNCU KYLIAN MBAPPE
Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa’nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

EN İYİ KALECİ COURTOIS
En iyi kalecisi de Belçika’nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

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