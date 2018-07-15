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2018 Dünya Kupası'nda gol kralı Harry Kane

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 20:52 | Son Güncelleme

FIFA Dünya Kupası’nın gol kralı İngiltere’nin yıldızı Harry Kane oldu. Kane rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

2018 Dünya Kupası'nda gol kralı Harry Kane

Fransa’nın şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA Dünya Kupası’nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere’nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Kane turnuvanın gol kralı oldu.

Yıldız futbolcu, G Grubu’ndaki 6-1’lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus’a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.

Belçikalı Romelu Lukaku, Denis Chersyhev ve Cristiano Ronaldo da turnuvayı 4'er golle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA 2018 Dünya Kupası harry kane

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