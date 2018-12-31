100. Lasali / Rio De Janeiro, Brezilya
2018 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı! İçlerinde bir Türk restoranı da var
Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları...
1. OSTERIA FRANCESCANA
MODENA, İTALYA
2. EL CELLER DE CAN ROCA
GIRONA, İSPANYA
3. MIRAZUR
MENTON, FRANSA
4. ELEVEN MADISON PARK
NEW YORK, ABD
5. GAGGAN
BANGKOK, TAYLAND
9. MUGARITZ
SAN SEBASTIAN, İSPANYA
10. ASADOR ETXEBARRI
AXPE, İSPANYA
11. QUINTONIL
MEXICO CITY, MEKSİKA
12. BLUE HILL AT STONE BARNS
POCANTICO HILLS, ABD
13. PUJOL
MEXICO CITY, MEKSİKA
14. STEIRERECK
VİYANA, AVUSTURYA
15. WHITE RABBIT
MOSKOVA, RUSYA
16. PIAZZA DUOMO
ALBA, İTALYA
18. DISFRUTAR
BARCELONA, İSPANYA
19. GERANIUM
KOPENHAG, DANİMARKA
20. ATTICA
MELBOURNE, AVUSTRALYA
21. ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE
PARİS, FRANSA
22. NARISAWA
TOKYO, JAPONYA
23. LE CALANDRE
RUBANO, İTALYA
24. ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET
SHANGHAI, ÇİN
26. LE BERNARDIN
NEW YORK, ABD
27. BORAGÓ
SANTIAGO, ŞİLİ
29. ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN
PARİS, FRANSA
30. D.O.M.
SÃO PAULO, BREZİLYA
31. ARZAK SAN
SEBASTIAN, İSPANYA
32. TICKETS
BARCELONA, İSPANYA
33. THE CLOVE CLUB
LONDRA, İNGİLTERE
36. REALE
CASTEL DI SANGRO, İTALYA
37. RESTAURANT TIM RAUE
BERLİN, ALMANYA
38. LYLE'S
LONDRA, İNGİLTERE
39. ASTRID Y GASTÓN
LIMA, PERU
40. SEPTIME
PARİS, FRANSA
41. NIHONRYORI RYUGIN
TOKYO, JAPONYA
42. THE LEDBURY
LONDRA, İNGİLTERE
43. AZURMENDI
LARRABETZU, İSPANYA
44. MİKLA
İSTANBUL, TÜRKİYE
45. DINNER BY HESTON B
LUMENTHAL LONDRA, İNGİLTERE
46. SAISON S
AN FRANCISCO, ABD
47. SCHLOSS SCHAUENSTEIN
FÜRSTENAU, İSVİÇRE
48. HIŠA FRANKO
KOBARID, SLOVENYA
49. NAHM
BANGKOK, TAYLAND
50. THE TEST KITCHEN
CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA
51. DE LIBRIJE
ZWOLLE, HOLLANDA
52. L'ASTRANCE
PARİS, FRANSA
53. BENU
SAN FRANCISCO, ABD
54. SÜHRING
BANGKOK, TAYLAND
55. DON JULIO
BUENOS AIRES, ARJANTİN
57. NERUA
BILBAO, İSPANYA
58. BRAE
BIRREGURRA, AVUSTRALYA
59. FLORILÈGE
TOKYO, JAPONYA
60. TEGUI
BUENOS AIRES, ARJANTİN
62. MOMOFUKU KO
NEW YORK, ABD
63. HOF VAN CLEVE
KRUISHOUTEM, BELÇİKA
64. SUD777
MEXICO CITY, MEKSİKA
65. FRANTZÉN
STOCKHOLM, İSVEÇ
66. VENDÔME
BERGISCH GLADBACH, ALMANYA
67. FÄVIKEN
JÄRPEN, İSVEÇ
68. QUIQUE DACOSTA
DENIA, İSPANYA
69. CHEF'S TABLE AT BROOKLYN FARE
NEW YORK, ABD
70. SELFIE
MOSKOVA, RUSYA
71. RELAE
KOPENHAG, DANİMARKA
72. TWINS GARDEN
MOSKOVA, RUSYA
73. AQUA
WOLFSBURG, ALMANYA
74. THE FAT DUCK
BRAY, İNGİLTERE
75. BELCANTO
LİZBON, PORTEKİZ
76. MARTIN BERASATEGUI
LASARTE-ORIA, İSPANYA
77. ELKANO
GETARIA, İSPANYA
79. A CASA DO PORCO
SÃO PAULO, BREZİLYA
80. LUNG KING HEEN
HONG KONG, ÇİN
82. HEDONE
LONDRA, İNGİLTERE
84. ST JOHN
LONDRA, İNGİLTERE
85. LE COUCOU
NEW YORK, ABD
86. THE FRENCH
LAUNDRY YOUNTVILLE, ABD
87. MANÍ
SÃO PAULO, BREZİLYA
88. NOBELHART & SCHMUTZIG
BERLİN, ALMANYA
89. THE JANE
ANTWERP, BELÇİKA
90. INDIAN ACCENT
YENİ DELHİ, HİNDİSTAN
91. SINGLETHREAD
HEALDSBURG, ABD
92. L'EFFERVESCENCE
TOKYO, JAPONYA
93. 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA
HONG KONG, ÇİN
95. ENIGMA
BARSELONA, İSPANYA
96. DIVERXO
MADRİD, İSPANYA
97. ATELIER
MÜNİH, ALMANYA
98. 108
KOPENHAG, DANİMARKA
99. LEO
BOGOTÁ, KOLOMBİYA
100. LASALI
RIO DE JANEIRO, BREZİLYA
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