YEMEK

2018 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı! İçlerinde bir Türk restoranı da var

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları...

100. Lasali / Rio De Janeiro, Brezilya

2018 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı! İçlerinde bir Türk restoranı da var

Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları...

1. OSTERIA FRANCESCANA

1. OSTERIA FRANCESCANA
MODENA, İTALYA

2. EL CELLER DE CAN ROCA

2. EL CELLER DE CAN ROCA
GIRONA, İSPANYA

3. MIRAZUR

3. MIRAZUR
MENTON, FRANSA

4. ELEVEN MADISON PARK

4. ELEVEN MADISON PARK
NEW YORK, ABD

5. GAGGAN

5. GAGGAN
BANGKOK, TAYLAND

6. CENTRAL

6. CENTRAL
LIMA, PERU

7. MAIDO

7. MAIDO
LIMA, PERU

8. ARPÈGE

8. ARPÈGE
PARİS, FRANSA

9. MUGARITZ

9. MUGARITZ
SAN SEBASTIAN, İSPANYA

10. ASADOR ETXEBARRI

10. ASADOR ETXEBARRI
AXPE, İSPANYA

11. QUINTONIL

11. QUINTONIL
MEXICO CITY, MEKSİKA

12. BLUE HILL AT STONE BARNS

12. BLUE HILL AT STONE BARNS
POCANTICO HILLS, ABD

13. PUJOL

13. PUJOL
MEXICO CITY, MEKSİKA

14. STEIRERECK

14. STEIRERECK
VİYANA, AVUSTURYA

15. WHITE RABBIT

15. WHITE RABBIT
MOSKOVA, RUSYA

16. PIAZZA DUOMO

16. PIAZZA DUOMO
ALBA, İTALYA

17. DEN

17. DEN
TOKYO, JAPONYA

18. DISFRUTAR

18. DISFRUTAR
BARCELONA, İSPANYA

19. GERANIUM

19. GERANIUM
KOPENHAG, DANİMARKA

20. ATTICA

20. ATTICA
MELBOURNE, AVUSTRALYA

21. ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE

21. ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE
PARİS, FRANSA

22. NARISAWA

22. NARISAWA
TOKYO, JAPONYA

23. LE CALANDRE

23. LE CALANDRE
RUBANO, İTALYA

24. ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET

24. ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET
SHANGHAI, ÇİN

25. COSME

25. COSME
NEW YORK, ABD

26. LE BERNARDIN

26. LE BERNARDIN
NEW YORK, ABD

27. BORAGÓ

27. BORAGÓ
SANTIAGO, ŞİLİ

28. ODETTE

28. ODETTE
SİNGAPUR

29. ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN

29. ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN
PARİS, FRANSA

30. D.O.M.

30. D.O.M.
SÃO PAULO, BREZİLYA

31. ARZAK SAN

31. ARZAK SAN
SEBASTIAN, İSPANYA

32. TICKETS

32. TICKETS
BARCELONA, İSPANYA

33. THE CLOVE CLUB

33. THE CLOVE CLUB
LONDRA, İNGİLTERE

34. ALINEA

34. ALINEA
CHICAGO, ABD

35. MAAEMO

35. MAAEMO
OSLO, NORVEÇ

36. REALE

36. REALE
CASTEL DI SANGRO, İTALYA

37. RESTAURANT TIM RAUE

37. RESTAURANT TIM RAUE
BERLİN, ALMANYA

38. LYLE'S

38. LYLE'S
LONDRA, İNGİLTERE

39. ASTRID Y GASTÓN

39. ASTRID Y GASTÓN
LIMA, PERU

40. SEPTIME

40. SEPTIME
PARİS, FRANSA

41. NIHONRYORI RYUGIN

41. NIHONRYORI RYUGIN
TOKYO, JAPONYA

42. THE LEDBURY

42. THE LEDBURY
LONDRA, İNGİLTERE

43. AZURMENDI

43. AZURMENDI
LARRABETZU, İSPANYA

44. MİKLA

44. MİKLA
İSTANBUL, TÜRKİYE

45. DINNER BY HESTON B

45. DINNER BY HESTON B
LUMENTHAL LONDRA, İNGİLTERE

46. SAISON S

46. SAISON S
AN FRANCISCO, ABD

47. SCHLOSS SCHAUENSTEIN

47. SCHLOSS SCHAUENSTEIN
FÜRSTENAU, İSVİÇRE

48. HIŠA FRANKO

48. HIŠA FRANKO
KOBARID, SLOVENYA

49. NAHM

49. NAHM
BANGKOK, TAYLAND

50. THE TEST KITCHEN

50. THE TEST KITCHEN
CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA

51. DE LIBRIJE

51. DE LIBRIJE
ZWOLLE, HOLLANDA

52. L'ASTRANCE

52. L'ASTRANCE
PARİS, FRANSA

53. BENU

53. BENU
SAN FRANCISCO, ABD

54. SÜHRING

54. SÜHRING
BANGKOK, TAYLAND

55. DON JULIO

55. DON JULIO
BUENOS AIRES, ARJANTİN

56. AMBER

56. AMBER
HONG KONG, ÇİN

57. NERUA

57. NERUA
BILBAO, İSPANYA

58. BRAE

58. BRAE
BIRREGURRA, AVUSTRALYA

59. FLORILÈGE

59. FLORILÈGE
TOKYO, JAPONYA

60. TEGUI

60. TEGUI
BUENOS AIRES, ARJANTİN

61. BURNT ENDS

61. BURNT ENDS
SİNGAPUR

62. MOMOFUKU KO

62. MOMOFUKU KO
NEW YORK, ABD

63. HOF VAN CLEVE

63. HOF VAN CLEVE
KRUISHOUTEM, BELÇİKA

64. SUD777

64. SUD777
MEXICO CITY, MEKSİKA

65. FRANTZÉN

65. FRANTZÉN
STOCKHOLM, İSVEÇ

66. VENDÔME

66. VENDÔME
BERGISCH GLADBACH, ALMANYA

67. FÄVIKEN

67. FÄVIKEN
JÄRPEN, İSVEÇ

68. QUIQUE DACOSTA

68. QUIQUE DACOSTA
DENIA, İSPANYA

69. CHEF'S TABLE AT BROOKLYN FARE

69. CHEF'S TABLE AT BROOKLYN FARE
NEW YORK, ABD

70. SELFIE

70. SELFIE
MOSKOVA, RUSYA

71. RELAE

71. RELAE
KOPENHAG, DANİMARKA

72. TWINS GARDEN

72. TWINS GARDEN
MOSKOVA, RUSYA

73. AQUA

73. AQUA
WOLFSBURG, ALMANYA

74. THE FAT DUCK

74. THE FAT DUCK
BRAY, İNGİLTERE

75. BELCANTO

75. BELCANTO
LİZBON, PORTEKİZ

76. MARTIN BERASATEGUI

76. MARTIN BERASATEGUI
LASARTE-ORIA, İSPANYA

77. ELKANO

77. ELKANO
GETARIA, İSPANYA

78. MINGLES

78. MINGLES
SEUL, KORE

79. A CASA DO PORCO

79. A CASA DO PORCO
SÃO PAULO, BREZİLYA

80. LUNG KING HEEN

80. LUNG KING HEEN
HONG KONG, ÇİN

81. PER SE

81. PER SE
NEW YORK, ABD

82. HEDONE

82. HEDONE
LONDRA, İNGİLTERE

83. ESTELA

83. ESTELA
NEW YORK, ABD

84. ST JOHN

84. ST JOHN
LONDRA, İNGİLTERE

85. LE COUCOU

85. LE COUCOU
NEW YORK, ABD

86. THE FRENCH

86. THE FRENCH
LAUNDRY YOUNTVILLE, ABD

87. MANÍ

87. MANÍ
SÃO PAULO, BREZİLYA

88. NOBELHART & SCHMUTZIG

88. NOBELHART & SCHMUTZIG
BERLİN, ALMANYA

89. THE JANE

89. THE JANE
ANTWERP, BELÇİKA

90. INDIAN ACCENT

90. INDIAN ACCENT
YENİ DELHİ, HİNDİSTAN

91. SINGLETHREAD

91. SINGLETHREAD
HEALDSBURG, ABD

92. L'EFFERVESCENCE

92. L'EFFERVESCENCE
TOKYO, JAPONYA

93. 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA

93. 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA
HONG KONG, ÇİN

94. ALO

94. ALO
TORONTO, KANADA

95. ENIGMA

95. ENIGMA
BARSELONA, İSPANYA

96. DIVERXO

96. DIVERXO
MADRİD, İSPANYA

97. ATELIER

97. ATELIER
MÜNİH, ALMANYA

98. 108

98. 108
KOPENHAG, DANİMARKA

99. LEO

99. LEO
BOGOTÁ, KOLOMBİYA

100. LASALI

100. LASALI
RIO DE JANEIRO, BREZİLYA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünyanın en iyi restoranları en iyi restoranlar

En Çok Okunan Haberler

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Chloe'den daha önemli dertlerim var

Chloe'den daha önemli dertlerim var

Eksi 2 derecede olay poz

Eksi 2 derecede olay poz

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu'nun unutulmaz lezzetleri sofralara geri dönüyor!

Anadolu'nun unutulmaz lezzetleri sofralara geri dönüyor!

Saçı dökülenler bol bol bu yemeği yiyorlar

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

3 yaşındaki oğlunu kelle paça çorbasıyla iyileştirdi!

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

İki ay boyunca kullananlar gribe yakalanmıyor: Çörek otu kürü

İki ay boyunca kullananlar gribe yakalanmıyor: Çörek otu kürü

Kütahya'nın en güzel mide dostu tatlısı: Köpük helva

Kütahya'nın en güzel mide dostu tatlısı: Köpük helva

Kestane kebap yemesi sevap! Tatlısından tuzlusuna en güzel kestaneli lezzetler

Tatlısından tuzlusuna en güzel kestaneli lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.