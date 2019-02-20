2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasından unutulmaz fotoğraflar

Dünyamızın aslında ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatan Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması bu sene beşinci kez en güzel fotoğrafları seçti. 863 fotoğrafçının 3000’den fazla fotoğrafla yarıştığı yarışmada en çok zorlananlar, en iyiyi seçmek zorunda kalan jüri üyeleriydi.

Fotoğraflardan çoğu Amerika ve Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde çekilmiş olması gözlerden kaçmıyor. Yarışma jürisi yaptığı açıklamada "yarışmayı kazanan Adam Gibbs'in çektiği fotoğraflara baktığımızda çok çeşitli görüşler, ışık anlayışı ve çerçeveleme ve kompozisyonun uzman kullanımı görülebilir” dedi. Sizleri baktıkça hayran kalacağınız olağanüstü fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz.