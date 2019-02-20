Mynet Trend

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasından unutulmaz fotoğraflar

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 20.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bu sene beşincisi gerçekleşen Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasına gelen fotoğraflar gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor.

Dünyamızın aslında ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatan Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması bu sene beşinci kez en güzel fotoğrafları seçti. 863 fotoğrafçının 3000’den fazla fotoğrafla yarıştığı yarışmada en çok zorlananlar, en iyiyi seçmek zorunda kalan jüri üyeleriydi.

Fotoğraflardan çoğu Amerika ve Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde çekilmiş olması gözlerden kaçmıyor. Yarışma jürisi yaptığı açıklamada "yarışmayı kazanan Adam Gibbs'in çektiği fotoğraflara baktığımızda çok çeşitli görüşler, ışık anlayışı ve çerçeveleme ve kompozisyonun uzman kullanımı görülebilir” dedi. Sizleri baktıkça hayran kalacağınız olağanüstü fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz.

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasından unutulmaz fotoğraflar

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması ikincisi, Alabama Hills, Lone Pine, California, ABD, Miles Morgan

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması ikincisi, Alabama Hills, Lone Pine, California, ABD, Miles Morgan

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması üçüncüsü, Atchafalaya Basin, Louisiana, Usa, Roberto Marchegiani

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması üçüncüsü, Atchafalaya Basin, Louisiana, Usa, Roberto Marchegiani

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması birincisi, South Eastern Usa, Paul Marcellini

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması birincisi, South Eastern Usa, Paul Marcellini

2018 The Exemplary Tree Award, Oslo, Norway, Ann Kristin Lindaas

2018 The Exemplary Tree Award, Oslo, Norway, Ann Kristin Lindaas

2018 The Snow & Ice Award, Lapland, Finland, Ignacio Palacios

2018 The Snow & Ice Award, Lapland, Finland, Ignacio Palacios

2018 The Sunrise Sunset Award, Monte Fitz Roy, Patagonia, Argentina, Xiao Zhu

2018 The Sunrise Sunset Award, Monte Fitz Roy, Patagonia, Argentina, Xiao Zhu

Appenzell, Switzerland, Simone Cmoon

Appenzell, Switzerland, Simone Cmoon

Between Waynoka And Enid, Oklahoma, Usa, John Finney

Between Waynoka And Enid, Oklahoma, Usa, John Finney

Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia, Weimin Chu

Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia, Weimin Chu

Gobi Desert, Mongolia, Ignacio Palacios

Gobi Desert, Mongolia, Ignacio Palacios

Grosser Rachel, National Park Bayerischer Wald, Bavaria, Germany, Lukáš Veselý

Grosser Rachel, National Park Bayerischer Wald, Bavaria, Germany, Lukáš Veselý

international-landscape-photographer-of-the-year-2018-42-5c6aa71facf06__700

international-landscape-photographer-of-the-year-2018-42-5c6aa71facf06__700

Landscape Photographer 3rd Place, Dolomites, Italy, Peter Svoboda

Landscape Photographer 3rd Place, Dolomites, Italy, Peter Svoboda

Landscape Photographer 3rd Place, Peter Svoboda

Landscape Photographer 3rd Place, Peter Svoboda

Landscape Photographer Winner, Botanical Bay, Port Renfrew, Vancouver Island, Brittish Columbia, Canada, Adam Gibbs

Landscape Photographer Winner, Botanical Bay, Port Renfrew, Vancouver Island, Brittish Columbia, Canada, Adam Gibbs

Newhaven Harbour, East Sussex, England, Edward Hyde

Newhaven Harbour, East Sussex, England, Edward Hyde

Nockberge Mountains, Austria, Daniel Trippolt

Nockberge Mountains, Austria, Daniel Trippolt

Oregon, Usa, Nico Rinaldi

Oregon, Usa, Nico Rinaldi

Paria, Utah, Usa, Dylan Fox

Paria, Utah, Usa, Dylan Fox

San Antonio Pass, Cordillera Huayhuash, Peru, Matt Jackisch

San Antonio Pass, Cordillera Huayhuash, Peru, Matt Jackisch

Sheffield, Tasmania, Australia, Mieke Boynton

Sheffield, Tasmania, Australia, Mieke Boynton

Solbjørnvatnet, Lofoten, Norway, Daniel Laan

Solbjørnvatnet, Lofoten, Norway, Daniel Laan

South East Coast Of Australia, Warren Keelan

South East Coast Of Australia, Warren Keelan

Southern Iceland, Tommy Clarke

Southern Iceland, Tommy Clarke

Southern Usa, Thorsten Scheuermann

Southern Usa, Thorsten Scheuermann

Sződliget, Hungary, Gabor Dvornik

Sződliget, Hungary, Gabor Dvornik

Torres Del Paine National Park, Chile, Weimin Chu

Torres Del Paine National Park, Chile, Weimin Chu

Trango Towers, Northern Pakistan, Weimin Chu

Trango Towers, Northern Pakistan, Weimin Chu

Veadeiros Tablelands National Park, Brazil, Marcio Esteves Cabral

Veadeiros Tablelands National Park, Brazil, Marcio Esteves Cabral

White Mountains National Forest, New Hampshire, Usa, Matt Macpherson

White Mountains National Forest, New Hampshire, Usa, Matt Macpherson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması fotoğraf yarışması doğa fotoğrafları

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

Bisiklet üzerinde Japonya’dan Türkiye’ye uzanan macera dolu bir yolculuk

Mısır çöl kumunda kayak keyfi

Kumda kayak yapmak isteyenler oraya koştu

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri

Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri

Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar

Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar

"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor

"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.