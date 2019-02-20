Dünyamızın aslında ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatan Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması bu sene beşinci kez en güzel fotoğrafları seçti. 863 fotoğrafçının 3000’den fazla fotoğrafla yarıştığı yarışmada en çok zorlananlar, en iyiyi seçmek zorunda kalan jüri üyeleriydi.
Fotoğraflardan çoğu Amerika ve Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde çekilmiş olması gözlerden kaçmıyor. Yarışma jürisi yaptığı açıklamada "yarışmayı kazanan Adam Gibbs'in çektiği fotoğraflara baktığımızda çok çeşitli görüşler, ışık anlayışı ve çerçeveleme ve kompozisyonun uzman kullanımı görülebilir” dedi. Sizleri baktıkça hayran kalacağınız olağanüstü fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz.
2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasından unutulmaz fotoğraflar
2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması ikincisi, Alabama Hills, Lone Pine, California, ABD, Miles Morgan
2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması üçüncüsü, Atchafalaya Basin, Louisiana, Usa, Roberto Marchegiani
2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışması birincisi, South Eastern Usa, Paul Marcellini
2018 The Exemplary Tree Award, Oslo, Norway, Ann Kristin Lindaas
2018 The Snow & Ice Award, Lapland, Finland, Ignacio Palacios
2018 The Sunrise Sunset Award, Monte Fitz Roy, Patagonia, Argentina, Xiao Zhu
Appenzell, Switzerland, Simone Cmoon
Between Waynoka And Enid, Oklahoma, Usa, John Finney
Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia, Weimin Chu
Gobi Desert, Mongolia, Ignacio Palacios
Grosser Rachel, National Park Bayerischer Wald, Bavaria, Germany, Lukáš Veselý
international-landscape-photographer-of-the-year-2018-42-5c6aa71facf06__700
Landscape Photographer 3rd Place, Dolomites, Italy, Peter Svoboda
Landscape Photographer 3rd Place, Peter Svoboda
Landscape Photographer Winner, Botanical Bay, Port Renfrew, Vancouver Island, Brittish Columbia, Canada, Adam Gibbs
Newhaven Harbour, East Sussex, England, Edward Hyde
Nockberge Mountains, Austria, Daniel Trippolt
Oregon, Usa, Nico Rinaldi
Paria, Utah, Usa, Dylan Fox
San Antonio Pass, Cordillera Huayhuash, Peru, Matt Jackisch
Sheffield, Tasmania, Australia, Mieke Boynton
Solbjørnvatnet, Lofoten, Norway, Daniel Laan
South East Coast Of Australia, Warren Keelan
Southern Iceland, Tommy Clarke
Southern Usa, Thorsten Scheuermann
Sződliget, Hungary, Gabor Dvornik
Torres Del Paine National Park, Chile, Weimin Chu
Trango Towers, Northern Pakistan, Weimin Chu
Veadeiros Tablelands National Park, Brazil, Marcio Esteves Cabral
White Mountains National Forest, New Hampshire, Usa, Matt Macpherson
Okuyucu Yorumları 0 yorum