2018 yılbaşı büyük ikramiyesi İzdivaç'a katılan damat adayına çıktı!

Millî Piyango’nun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği, 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ortaköy’de oturan ünlü sanatçı Onur Akay’a satıldığı ileri sürülmüş, Akay’ın, İstanbul’daki talihli olduğu sosyal medyada iddia edilmiş ve bu iddialar basında da yer almıştı. Onur Akay, bu sabah bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına canlı telefon bağlantısı yaparak, 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisini açıkladı.

BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Aldığı tehditlerden sonra gerçek İstanbul talihlisini 1,5 aydır aradığını söyleyen Onur Akay, “İnsanlar bana çıktığını ve sakladığımı düşünüyordu. Oysa ben bilet bile almamıştım. Nereye gitsem ilk önce bu konu bana soruluyordu ve özellikle aldığım tehditlerden sonra, gerçek İstanbul talihlisini aramaya karar verdim ve 1,5 ay sonra buldum. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisi, bir dönem izdivaç programlarında boy gösteren damat adayı Medet Batal’dır” dedi.

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