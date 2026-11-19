Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşün ardından zor günler geçiren dizi sektöründen yeni bir final haberi geldi.

Geçtiğimiz hafta Haysiyet dizisi ekibinden indirim istenmişti. Dizinin Sadık Karlıova’sı Kerem Alışık “İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın” şeklinde öneride bulunarak takdir toplamıştı.

Geçtiğimiz hafta maliyetini düşürmek için indirim yapılan dizilerin başında gelen Haysiyet'i indirim kurtaramadı.

Kerem Alışık’ı yeniden ekrana döndüren Kanal D’de ekrana gelen dizi 13. bölümde veda edecek.

BURAK ÖZÇİVİT DE İNDİRİM MESAJI VERMİŞTİ

ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden yüzde 20 ücret indirimi istendiği gündeme gelmişti. Diziden bölüm başına 4,5 milyon TL kazandığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu bir paylaşım yaparak "Ekibimizle varız. Onlara bu zorluğu yaşatmayız, biz gerekeni üstleniriz" demişti.