Ünlü isim Katie Price, son dönemde yaşadığı açıklanamayan kilo kaybının nedenini ortaya çıkarmak için bir dizi sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.

Katie Price'ın son dönemde bikinili ve oldukça açık kıyafetlerle verdiği pozlarda belirgin şekilde zayıflamış görünmesi hayranlarını endişelendirdi.

Daha önce zayıflama ilacı kullandığı iddialarını reddeden 48 yaşındaki model ve fenomen, son aylarda hızla kilo vermesi nedeniyle yaşadığı sağlık endişelerini kız kardeşi Sophie ile kendi podcast programı The Katie Price Show'da paylaştı.

"BU KADAR ZAYIF OLMAK İSTEMİYORUM"

Dördüncü kez burun estetiği ameliyatı geçirmesinin ardından konuşan Price, yeniden testler yaptıracağını söyledi. Ünlü isim kız kardeşine şu açıklamayı yaptı:

"İlginçtir ki EKG, MR ve kemiklerle ilgili bir test daha yaptırmam gerekiyor. Kilo vermemin nedenini öğrenmek için doktora gittim ve onlar da bunun altında yatan nedeni bulmak istiyor. Kalbimi ve vücudumdaki her şeyi kontrol edecekler. Çünkü çok zayıfım ve bu kadar zayıf olmak istemiyorum. Ama umarım artık spor salonuna giderek biraz kas kütlesi kazanabilirim."



Katie Price, daha önce "Benim vücudum, benim kurallarım" diyerek estetik tercihlerini savunmuştu. Ünlü model, dördüncü burun ameliyatının ardından burnu bandaj, tampon ve cerrahi bantlarla kaplı halde görüntülenmişti.