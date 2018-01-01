2018'in ilk imzası Şevket Çoruh'tan geldi!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser tiplemesiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Şeket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile dünyaevine girdi.

Sade bir nikahla dünyavine giren çift, 2018'e evli girdi.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaytaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.