2018'in ilk imzası Şevket Çoruh'tan geldi!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser tiplemesiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Şeket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile dünyaevine girdi.
Sade bir nikahla dünyavine giren çift, 2018'e evli girdi.
ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?
Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaytaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.
İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.
Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
2011 yılında "Cave Man" (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.
Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.
Şevket Çoruh, türk şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu
2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Anadolu Kartalları" adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Engin Altan Düzyatan, Ekin Türkmen, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen, Alpay Kemal Atalan ile birlikte oynamıştır.
2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Şevket Çoruh,Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ile beraber başrolleri paylaşmışlardır.
Ödülleri :
2004 – 23. İstanbul Film Festivalinde "İnşaat" filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri "İnşaat" filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - 11. ÇASOD'dan"İnşaat" filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
Filmleri :
2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Sinema Filmi)
2014 - Hayat Sana Güzel (Azmi Yapıcı)
2013 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Gökhan)
2012 - Çanakkale 1915 (Mehmet Çavuş)
2011 - Anadolu Kartalları
2010 - Çakallarla Dans
2010 - Anı Yaşamak
2009 - Sonsuz
2008 - Usta
2004 - Eğreti Gelin
2004 - Anlat İstanbul
2003 - İnşaat
Oynadığı Bazı Dizi Filmler :
2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm
2006 - (Devam ediyor) Arka Sokaklar
2006 - Gönül Kudret
2005 - Savcının Karısı
2005 - Canın Sağolsun
2003 - Sultan Makamı
2002 - Azad
1999 - Yılan Hikayesi
1998 - Affet Bizi Hocam
1996 - Köşe Kapmaca
1996 - Sevda Kondu
1995 - Çiçek Taksi
Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:
2004 - Kayıp Aşklar
2004 - Bir Aşk Hikayesi
2004 - Gülizar
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