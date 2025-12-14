MAGAZİN

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy ile fotoğrafı olduğu iddiasını yalanlamıştı. Gözaltı sonrası işinden olan HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli merak edildi.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış

Spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında, Seyhan Avşar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cebeci'nin görevine TMSF tarafından son verildi. Gündemden olan Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında? Spiker Ela Rümeysa Cebeci nereli?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış 1

Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde adları uyuşturucu soruşturmasına karışan ve ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınan spikerler arasındaydı.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış 2

Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ile birlikte gözaltına alınan Cebeci'nin Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülüyordu. İddiaları yalanlayan Cebeci işinden oldu.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. Spiker 2011 yılında Kanıt isimli dizide de rol aldı. Cebeci, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Fetih 1453 filmi ile devam etti ve aynı zamanda Şevkat Yerimdar isimli dizide de yer aldı.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış 3

ESTETİKSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medyadaki pozları da dikkat çekiyor. İddialı pozları ve kıvrımlarıyla dikkat çeken Cebeci'nin estetiksiz hali de şaşırttı.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında? Yıllar önce o dizide rol almış 4

