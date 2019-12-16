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2019'da Günlük 2 Saat 46 Dakikamızı Sosyal Medyada Geçirdik

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 46 dakika oldu. Filipinler 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke oldu.

2019'da Günlük 2 Saat 46 Dakikamızı Sosyal Medyada Geçirdik

Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 131 bin 791 haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulduğu görüldü. Ayrıca sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler'in 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke olduğu saptandı. İlk 3’e giren diğer ülkeler ise 3 saat 34 dakika ile Brezilya ve 3 saat 31 dakika ile Kolombiya oldu.

Sosyal medyada günlük en az süre geçiren ülke Japonya olarak gözlenirken, sosyal medyada geçirdikleri sürenin sadece 36 dakika olduğu kaydedildi.

2019’da Twitter’da En Çok Neler Konuşuldu?

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Anahtar Kelimeler:
Ajans Press PRNet sosyal medya

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