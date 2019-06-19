2019 National Geographic seyahat fotoğrafı yarışması’nın birincisi belli oldu!

National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 7500 dolarlık büyük ödül, Weimin Chu’un çektiği ‘Grönland’da Kış’ adlı fotoğrafın oldu. İşte yarışmada farklı kategorilerde ödül kazanan fotoğraflar...
2019 national geographic seyahat fotoğrafı yarışması’nın kazananı o oldu!
Fotoğraf: Maciej Dakowicz
Fotoğraf: José Antonio Zamora
Fotoğraf: Tamara Blazquez Haik
Fotoğraf: Danny Sepkowski
Fotoğraf: Yoshiki Fujiwara
BÜYÜK ÖDÜL'Ü KAZANAN FOTOĞRAF!
Fotoğraf: Weimin Chu
Fotoğraf: Jorge Delgado-Ureña
Fotoğraf: Taylor Albright
Fotoğraf: Sandipani Chattopadhyay
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