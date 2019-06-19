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2019 National Geographic seyahat fotoğrafı yarışması’nın birincisi belli oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 7 bin 500 dolarlık büyük ödülün sahibi, Weimin Chu’un çektiği ‘Grönland’da Kış’ adlı fotoğraf oldu. İşte yarışmada farklı kategorilerde kazanan fotoğraflar...

National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 7500 dolarlık büyük ödül, Weimin Chu’un çektiği ‘Grönland’da Kış’ adlı fotoğrafın oldu. İşte yarışmada farklı kategorilerde ödül kazanan fotoğraflar...

2019 national geographic seyahat fotoğrafı yarışması’nın kazananı o oldu!

Fotoğraf: Maciej Dakowicz
Fotoğraf: Navin Vatsa
Fotoğraf: Rita Kluge
Fotoğraf: Kelvin Yuen
Fotoğraf: José Antonio Zamora
Fotoğraf: Tamara Blazquez Haik
Fotoğraf: Jonas Chan
Fotoğraf: Kristyn Taylor
Fotoğraf: Danny Sepkowski
Fotoğraf: Yoshiki Fujiwara
Fotoğraf: Jassen Todorov
Fotoğraf: Lester Lau
Fotoğraf: Brian Larrosa
Fotoğraf: Huaifeng Li

BÜYÜK ÖDÜL'Ü KAZANAN FOTOĞRAF!

BÜYÜK ÖDÜL'Ü KAZANAN FOTOĞRAF!
Fotoğraf: Weimin Chu
Fotoğraf: Jorge Delgado-Ureña
Fotoğraf: Jonas Schäfer
Fotoğraf: Stas Bartnikas
Fotoğraf: Scott Portelli
Fotoğraf: Junhui Fang
Fotoğraf: Taylor Albright
Fotoğraf: Sandipani Chattopadhyay
Fotoğraf: Paul Rozek
Fotoğraf: Léo Kwok
Fotoğraf: Carlo Yuen
Fotoğraf: Shan W
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#fotoğraf fotoğraf yarışması National Geographic 2019 fotoğraf yarışması

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