2019’un en komik hayvanları! Finalistler belli oldu

Yılın yine o vakti geldi, 2019 yılının en komik vahşi yaşam fotoğraflarını görmemize az kaldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılık ödülleri için 40 finalist açıklandı. Geçtiğimiz yılın komik hayvanlarını sizlerle paylaşmıştık. Vahşi yaşamın güzelliğini hayvanların eğlenceli yönleriyle birleştirmeyi amaçlayan ödüller yakında sahiplerini bulacak. Hayvanların dünyasında zaten var olan komediyi, vahşi yaşamın güzellikleriyle buluşturan yarışmaya binlerce başvuru oldu. Yapılan elemeler sonucunda 40 finalist belirlendi ve kamuoyuna açıklandı, fotoğrafların tamamını internet sitesinde görebilirsiniz. İşte en komik hayvanlardan sizler için seçtiklerimiz...

