2019’un en pahalı telefonları ve Dünyanın en pahalı telefonu

Deniz Barış Deniz Barış
ALIŞVERİŞ  | 31.01.2019 17:41 | Son Güncelleme

Hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı cep telefonları ucuz cihazlar değiller. Her yeni çıkan cep telefonu da yeni özellikleri ile bir öncekinden daha pahalı oluyor. En pahalı telefonlar öyle fiyatlardaki satılıyor ki insanları şaşkına çeviriyor. Peki bu aşırı pahalı telefonlar hangileri? Merak edenler için dünyanın en pahalı cep telefonu ile birlikte Türkiye’de 2019’un en pahalı telefonları neler listeledik...

2019’un en pahalı telefonları ve Dünyanın en pahalı telefonu

Akıllı cep telefonu sektörü ve yeni teknolojilerin geliştikçe her yeni model cep telefonu kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Tabii yenilikler fiyatları da artırıyor ve yeni cep telefonları giderek pahalılaşıyor. Telefon almak için araştırmak için bütçemize uygun olanlara bakarız. Tabii bu sırada telefon baktığımız yerde pahalı olan modelleri de görürüz. Bazı cep telefonları o kadar pahalıdır ki görenleri şaşkına çeviriyor. Bu cep telefonlarını merak ediyorsanız sizin için dünyanın en pahalı telefonu olarak kayda geçen cep telefonları ve Türkiye’de 2019’da en pahalı cep telefonları hangileri derledik.

EN PAHALI CEP TELEFONLARI 2019

Her yıl olduğu gibi bu yılda tüketicileri Samsung, Apple, Xiomi, Huawei gibi pek çok yeni markanın son model cep telefonları piyasaya çıkacak. Peki şu an Türkiye’de satışta olan cep telefonları için en pahalıları hangileri?..

Türkiye’de şu an satışta olan telefonlar içinde “en pahalı” sıralamasında iPhoneların net bir şekilde önde olduğu görülüyor. Apple’ın son model cep telefonlarının 512, 128 Gb’lik modelleri rakiplerinin hemen tüm telefonlarının üstünde fiyatlara alıcı buluyor. Hatta bazı 64 Gb’lik iPhonelar başka markaların 128 Gb’lik telefonlarını pahalılık açısından geride bırakıyor.

IPHONE XS MAX

SP780-iPhone-Xs-Max

Apple iPhone XS Max fiyatları 13 binin üzerinde seyrediyor. İçlerinde en pahalısının da 14 bin TL’ye yaklaşan fiyatları ile “512 Gb - Altın” modeli olduğu görülüyor. Gümüş versiyonu da 12TL seviyesinden satışta. Bunların 256 GB’lık versiyonları da 10 bin – 12 bin TL’lik fiyatları dudak uçuklatıyor.

En Pahalı telefon sıralamasında tepede olan iPhone XS Max’i gene Apple ürünleri olan iPhone iPhone XR’lar ve iPhone X’ler takip ediyor. Özellikle Uzay Grisi serisi cep telefonlarının 7000 – 8000 bin TL arasında olduğu görülüyor.

iPhone XS Max 512 GB Özellikleri:

  • Ekran: 6,5 inç OLED ekran, Yüzde 84,4 ekran-kasa oranı, 1242 x 2688 piksel – 458 ppi
  • İşlemci: Apple A12 Bionic
  • Grafik Birimi: 4 çekirdekli Apple GPU
  • RAM: 4 GB RAM
  • Depolama: 64 / 256 / 512 GB
  • Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS, x2 optik yakınlaştırma
  • Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2
  • Pil: 3174 mAh
  • İşletim Sistemi: iOS 12
  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC
  • Boyut ve ağırlık: 157.5 x 77.4 x 7.7 mm – 208 gram

HUAWEİ MATE 20 PRO

Huawei Mate 20 Pro 128 Gb fiyatları 7000 – 8000 TL seviyesi ile en pahalı akıllı cep telefonu listesinde öne çıkıyor. Bu fiyatı ile şu an iPhone’lardan sonraki en pahalı model olduğu görülüyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 20 Pro yorumlarıHuawei Mate 20 Pro özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 20 Pro yorumları

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Samsung Galaxy Note 9 512 Gb fiyatları 6500 - 7500 TL‘lik seviyesi ile pahalı cep telefonları listesinde yerini alıyor. Akıllı cep telefonu piyasasının Apple ile birlikte en büyük markalarından olan Samsun’un akıllı cep telefonlarının son versiyonlarının 512 ve 256 GB’lık sürümlerinin fiyatları dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri:

  • Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5
  • İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),
  • Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU
  • RAM: 6 GB / 8 GB RAM
  • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı, microSD destekli
  • Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS
  • Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7
  • Pil: 4000 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C
  • Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm – 201 gram

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS

samsung galaxy s10

Samsung’un 2019’da piyasaya süreceği yeni modelinin iPhone fiyatlarına yaklaşacağı düşünülüyor. Teknoloji sitelerinin raporlarına göre Samsung Galaxy S10 fiyatlarının 5000 - 10 Bin TL arasında olması bekleniyor. Serinin en pahalı telefonu olacak Samsung Galaxy S10 Plus’un 1599 avro yani 9700 – 9800 TL fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

XIOMI MI 8

En pahalı cep telefonları listesinde sırada sektörün bir diğer ismi olan Xiomi yer alıyor. Xiomi’nin modelleri pahalılık skalasında rakiplerine göre daha aşağıda yer alıyor. Markanın Türkiye’de satışta olan en pahalı telefonu olan Xiomi MI 8 128 Gb fiyatları 5500 – 4800 arasında seyrediyor.

Xiomi MI 8 Özellikleri:

  • Ekran: 6.21 inç 1080 x 2248 çözünürlük
  • Boyut ve ağırlık: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ve 175 gram
  • Kasa Yapısı ve ek özellikler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Altın renk seçenekleri, çelik kasa
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • Grafik Birimi: Adreno 630
  • RAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM Explore Edition
  • Depolama: 64/128/256 GB
  • Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS destekli
  • Video: 2160p 60fps, 1080p 30/240fps
  • Ön Kamera: 20 Megapiksel (f/2.0)
  • Pil: 3400 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo + MIUI 10
  • Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

DÜNYANIN EN PAHALI TELEFONU

FALCON-SuperNova-iPhone-6-RoseGold-Pink-Diamond

Standart seri üretim cep telefonlarının fiyatları markalar arasında çok çok fazla değişiklik göstermektedir. Yukarıda listelediğimiz gibi şu an piyasanın en prestijli markalarının son model cep telefonlarının fiyatları arasında uçurum bulunmuyor. Nitekim dünyanın en pahal telefonlarına bakıldığında listenin standart seri üretim modellerinin değil bu modellerin özel tasarımlı olanlarının olduğu görülüyor. Peki dünyanın en pahalı telefonu hangisi?

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Dünyanın en pahalı telefonu denildiğinde karşımıza yine bir iPhone modeli çıkıyor. Hem de öyle yeni bir modeli değil ama herhangi bir Apple Store’da da bulabileceğiniz bir model değil.

Şu an dünyanın en pahalı telefonu Hindistanlı başarılı iş adamı Muskesh Ambani’nin eşi Nita Ambani’ye ait. 24 karat altından yapılan ve arkasında dev bir elmas bulunan bu cep telefon platinyum kaplama sahip. Fiyatı da 48,5 milyon dolar. Yani bu cep telefonun parası ile Türkiye’de 20 binden fazla iPhone XS Max (512 Gb) alabilirsiniz.

Bu cep telefonunun fiyatı o kadar uçuk ki dünyanın en pahalı cep telefonları listesinde ikinci sırada yer alan ve 8 milyon dolara satılan iPhone 4 Diamond Rose ile aralarında 40 milyon dolar fark bulunuyor.


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