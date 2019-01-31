2019’un en pahalı telefonları ve Dünyanın en pahalı telefonu

Akıllı cep telefonu sektörü ve yeni teknolojilerin geliştikçe her yeni model cep telefonu kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Tabii yenilikler fiyatları da artırıyor ve yeni cep telefonları giderek pahalılaşıyor. Telefon almak için araştırmak için bütçemize uygun olanlara bakarız. Tabii bu sırada telefon baktığımız yerde pahalı olan modelleri de görürüz. Bazı cep telefonları o kadar pahalıdır ki görenleri şaşkına çeviriyor. Bu cep telefonlarını merak ediyorsanız sizin için dünyanın en pahalı telefonu olarak kayda geçen cep telefonları ve Türkiye’de 2019’da en pahalı cep telefonları hangileri derledik. EN PAHALI CEP TELEFONLARI 2019 Her yıl olduğu gibi bu yılda tüketicileri Samsung, Apple, Xiomi, Huawei gibi pek çok yeni markanın son model cep telefonları piyasaya çıkacak. Peki şu an Türkiye’de satışta olan cep telefonları için en pahalıları hangileri?.. Türkiye’de şu an satışta olan telefonlar içinde “en pahalı” sıralamasında iPhoneların net bir şekilde önde olduğu görülüyor. Apple’ın son model cep telefonlarının 512, 128 Gb’lik modelleri rakiplerinin hemen tüm telefonlarının üstünde fiyatlara alıcı buluyor. Hatta bazı 64 Gb’lik iPhonelar başka markaların 128 Gb’lik telefonlarını pahalılık açısından geride bırakıyor.

IPHONE XS MAX Apple iPhone XS Max fiyatları 13 binin üzerinde seyrediyor. İçlerinde en pahalısının da 14 bin TL’ye yaklaşan fiyatları ile “512 Gb - Altın” modeli olduğu görülüyor. Gümüş versiyonu da 12TL seviyesinden satışta. Bunların 256 GB’lık versiyonları da 10 bin – 12 bin TL’lik fiyatları dudak uçuklatıyor. En Pahalı telefon sıralamasında tepede olan iPhone XS Max’i gene Apple ürünleri olan iPhone iPhone XR’lar ve iPhone X’ler takip ediyor. Özellikle Uzay Grisi serisi cep telefonlarının 7000 – 8000 bin TL arasında olduğu görülüyor. iPhone XS Max 512 GB Özellikleri: Ekran: 6,5 inç OLED ekran, Yüzde 84,4 ekran-kasa oranı, 1242 x 2688 piksel – 458 ppi

İşlemci: Apple A12 Bionic

Grafik Birimi: 4 çekirdekli Apple GPU

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 / 256 / 512 GB

Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS, x2 optik yakınlaştırma

Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2

Pil: 3174 mAh

İşletim Sistemi: iOS 12

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Boyut ve ağırlık: 157.5 x 77.4 x 7.7 mm – 208 gram HUAWEİ MATE 20 PRO Huawei Mate 20 Pro 128 Gb fiyatları 7000 – 8000 TL seviyesi ile en pahalı akıllı cep telefonu listesinde öne çıkıyor. Bu fiyatı ile şu an iPhone’lardan sonraki en pahalı model olduğu görülüyor. Huawei Mate 20 Pro özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 20 Pro yorumları SAMSUNG GALAXY NOTE 9 Samsung Galaxy Note 9 512 Gb fiyatları 6500 - 7500 TL‘lik seviyesi ile pahalı cep telefonları listesinde yerini alıyor. Akıllı cep telefonu piyasasının Apple ile birlikte en büyük markalarından olan Samsun’un akıllı cep telefonlarının son versiyonlarının 512 ve 256 GB’lık sürümlerinin fiyatları dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri: Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU

RAM: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm – 201 gram SAMSUNG GALAXY S10 PLUS Samsung’un 2019’da piyasaya süreceği yeni modelinin iPhone fiyatlarına yaklaşacağı düşünülüyor. Teknoloji sitelerinin raporlarına göre Samsung Galaxy S10 fiyatlarının 5000 - 10 Bin TL arasında olması bekleniyor. Serinin en pahalı telefonu olacak Samsung Galaxy S10 Plus’un 1599 avro yani 9700 – 9800 TL fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. XIOMI MI 8 En pahalı cep telefonları listesinde sırada sektörün bir diğer ismi olan Xiomi yer alıyor. Xiomi’nin modelleri pahalılık skalasında rakiplerine göre daha aşağıda yer alıyor. Markanın Türkiye’de satışta olan en pahalı telefonu olan Xiomi MI 8 128 Gb fiyatları 5500 – 4800 arasında seyrediyor. Xiomi MI 8 Özellikleri: Ekran: 6.21 inç 1080 x 2248 çözünürlük

Boyut ve ağırlık: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ve 175 gram

Kasa Yapısı ve ek özellikler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Altın renk seçenekleri, çelik kasa

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Grafik Birimi: Adreno 630

RAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM Explore Edition

Depolama: 64/128/256 GB

Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS destekli

Video: 2160p 60fps, 1080p 30/240fps

Ön Kamera: 20 Megapiksel (f/2.0)

Pil: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo + MIUI 10

Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 DÜNYANIN EN PAHALI TELEFONU Standart seri üretim cep telefonlarının fiyatları markalar arasında çok çok fazla değişiklik göstermektedir. Yukarıda listelediğimiz gibi şu an piyasanın en prestijli markalarının son model cep telefonlarının fiyatları arasında uçurum bulunmuyor. Nitekim dünyanın en pahal telefonlarına bakıldığında listenin standart seri üretim modellerinin değil bu modellerin özel tasarımlı olanlarının olduğu görülüyor. Peki dünyanın en pahalı telefonu hangisi?