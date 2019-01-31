2019’un en pahalı telefonları ve Dünyanın en pahalı telefonu

Akıllı cep telefonu sektörü ve yeni teknolojilerin geliştikçe her yeni model cep telefonu kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Tabii yenilikler fiyatları da artırıyor ve yeni cep telefonları giderek pahalılaşıyor. Telefon almak için araştırmak için bütçemize uygun olanlara bakarız. Tabii bu sırada telefon baktığımız yerde pahalı olan modelleri de görürüz. Bazı cep telefonları o kadar pahalıdır ki görenleri şaşkına çeviriyor. Bu cep telefonlarını merak ediyorsanız sizin için dünyanın en pahalı telefonu olarak kayda geçen cep telefonları ve Türkiye’de 2019’da en pahalı cep telefonları hangileri derledik.
Her yıl olduğu gibi bu yılda tüketicileri Samsung, Apple, Xiomi, Huawei gibi pek çok yeni markanın son model cep telefonları piyasaya çıkacak. Peki şu an Türkiye’de satışta olan cep telefonları için en pahalıları hangileri?..
Türkiye’de şu an satışta olan telefonlar içinde “en pahalı” sıralamasında iPhoneların net bir şekilde önde olduğu görülüyor. Apple’ın son model cep telefonlarının 512, 128 Gb’lik modelleri rakiplerinin hemen tüm telefonlarının üstünde fiyatlara alıcı buluyor. Hatta bazı 64 Gb’lik iPhonelar başka markaların 128 Gb’lik telefonlarını pahalılık açısından geride bırakıyor.
Apple iPhone XS Max fiyatları 13 binin üzerinde seyrediyor. İçlerinde en pahalısının da 14 bin TL’ye yaklaşan fiyatları ile “512 Gb - Altın” modeli olduğu görülüyor. Gümüş versiyonu da 12TL seviyesinden satışta. Bunların 256 GB’lık versiyonları da 10 bin – 12 bin TL’lik fiyatları dudak uçuklatıyor.
En Pahalı telefon sıralamasında tepede olan iPhone XS Max’i gene Apple ürünleri olan iPhone iPhone XR’lar ve iPhone X’ler takip ediyor. Özellikle Uzay Grisi serisi cep telefonlarının 7000 – 8000 bin TL arasında olduğu görülüyor.
iPhone XS Max 512 GB Özellikleri:
Huawei Mate 20 Pro 128 Gb fiyatları 7000 – 8000 TL seviyesi ile en pahalı akıllı cep telefonu listesinde öne çıkıyor. Bu fiyatı ile şu an iPhone’lardan sonraki en pahalı model olduğu görülüyor.
Samsung Galaxy Note 9 512 Gb fiyatları 6500 - 7500 TL‘lik seviyesi ile pahalı cep telefonları listesinde yerini alıyor. Akıllı cep telefonu piyasasının Apple ile birlikte en büyük markalarından olan Samsun’un akıllı cep telefonlarının son versiyonlarının 512 ve 256 GB’lık sürümlerinin fiyatları dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy Note 9 özellikleri:
Samsung’un 2019’da piyasaya süreceği yeni modelinin iPhone fiyatlarına yaklaşacağı düşünülüyor. Teknoloji sitelerinin raporlarına göre Samsung Galaxy S10 fiyatlarının 5000 - 10 Bin TL arasında olması bekleniyor. Serinin en pahalı telefonu olacak Samsung Galaxy S10 Plus’un 1599 avro yani 9700 – 9800 TL fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
En pahalı cep telefonları listesinde sırada sektörün bir diğer ismi olan Xiomi yer alıyor. Xiomi’nin modelleri pahalılık skalasında rakiplerine göre daha aşağıda yer alıyor. Markanın Türkiye’de satışta olan en pahalı telefonu olan Xiomi MI 8 128 Gb fiyatları 5500 – 4800 arasında seyrediyor.
Xiomi MI 8 Özellikleri:
Standart seri üretim cep telefonlarının fiyatları markalar arasında çok çok fazla değişiklik göstermektedir. Yukarıda listelediğimiz gibi şu an piyasanın en prestijli markalarının son model cep telefonlarının fiyatları arasında uçurum bulunmuyor. Nitekim dünyanın en pahal telefonlarına bakıldığında listenin standart seri üretim modellerinin değil bu modellerin özel tasarımlı olanlarının olduğu görülüyor. Peki dünyanın en pahalı telefonu hangisi?
Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond
Dünyanın en pahalı telefonu denildiğinde karşımıza yine bir iPhone modeli çıkıyor. Hem de öyle yeni bir modeli değil ama herhangi bir Apple Store’da da bulabileceğiniz bir model değil.
Şu an dünyanın en pahalı telefonu Hindistanlı başarılı iş adamı Muskesh Ambani’nin eşi Nita Ambani’ye ait. 24 karat altından yapılan ve arkasında dev bir elmas bulunan bu cep telefon platinyum kaplama sahip. Fiyatı da 48,5 milyon dolar. Yani bu cep telefonun parası ile Türkiye’de 20 binden fazla iPhone XS Max (512 Gb) alabilirsiniz.
Bu cep telefonunun fiyatı o kadar uçuk ki dünyanın en pahalı cep telefonları listesinde ikinci sırada yer alan ve 8 milyon dolara satılan iPhone 4 Diamond Rose ile aralarında 40 milyon dolar fark bulunuyor.
Muhtar adayı hazırlattı, her yere asıldı... Yok böyle afiş!
Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!
Rüyada telefon, cep telefonu görmek ne anlama gelir?
WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz
Erkek arkadaşının telefonunda Tinder bulduktan sonra samuray kılıcı ile dilimlemeye çalıştı
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum