Burbot türüne ait balığın, ksantokromizm adı verilen nadir bir duruma sahip olduğu ortaya çıktı. Genetik mutasyon nedeniyle ortaya çıkan bu durum, siyah-kahverengi pigment üretimini azaltarak sarı ve turuncu renklerin baskın hale gelmesine neden oluyor.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, bu renk değişiminin doğadaki balıklarda oldukça nadir görüldüğünü belirtti.

BALIKTA KANSER DE TESPİT EDİLDİ

İnceleme için Cornell Üniversitesi'ne gönderilen balığın oldukça zayıf olduğu ve beslenmeyi bıraktığı anlaşıldı. Yapılan incelemede derisinde lezyonlar, böbreklerinde parazit enfeksiyonu ve kanser türü olan karsinom tespit edildi.

Bilim insanları, bu nadir balığın sağlık durumunun incelenmesinin türün hastalıklarını ve popülasyonundaki düşüşün nedenlerini anlamaya yardımcı olacağını düşünüyor.