2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yengeleri

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat, Türkiye-Galler maçını tribünden takip etti.
İkilinin maç boyunca heyecanlı anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmazken, gelen sonucun ardından tüm Türkiye gibi büyük üzüntü yaşadılar.
İşte EURO 2020'de forma giyen oyuncuların eşleri ve sevgilileri;
Bernardo Silva, Joao Felix ve Ruben Dias'ın eşleri.
Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo-Portekiz)
Rebecca Cooke (Phil Foden-İngiltere)
Vlada Sedan (Oleksandr Zinchenko-Ukrayna)
Anouska Santos (Luke Shaw-İngiltere)
Michele Lacroix (Kevin de Bruyne-Belçika)
İstem Atilla Yılmaz (Burak Yılmaz-Türkiye)
Gözde Doyran (İrfan Can Kahveci-Türkiye)
Mia McClenaghan (Reece James-İngiltere)
Anna Lewandowska (Robert Lewandowski-Polonya)
Chloe Wealleans-Watts (Mason Mount-İngiltere)
Lisa Smellers (Enes Ünal - Türkiye)
Olivia Naylor (John Stones-İngiltere)
Rafaella Szabo Witsel (Axel Witsel-Belçika)
Rojin Haspolat (Ozan Tufan-Türkiye)
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