SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda yarış devam ediyor.

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı.

Bu kapsamda Elit Erkekler kategorisinde 57, Elit Kadınlar kategorisinde 35 kişinin katıldığı 110 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele devam ediyor. Feed Zone alanlarında ise sporcular eksikliklerini giderirken çevre halkı sporcuları Türk bayraklarıyla destekledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şampiyonanın güvenliği için şehirde denetim yaptı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Tarık Solak hayatını kaybettiTarık Solak hayatını kaybetti
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli judocu Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor
Şampiyona devam ediyor
Balkan şampiyonu milli atletler yurda döndü
Milli atletler yurda döndü
Tarık Solak hayatını kaybetti
Tarık Solak hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.