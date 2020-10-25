2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı.
Bu kapsamda Elit Erkekler kategorisinde 57, Elit Kadınlar kategorisinde 35 kişinin katıldığı 110 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele devam ediyor. Feed Zone alanlarında ise sporcular eksikliklerini giderirken çevre halkı sporcuları Türk bayraklarıyla destekledi.
Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şampiyonanın güvenliği için şehirde denetim yaptı.
(İHA)
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Ruhr derbisinde fark var!
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
Şu anda yüzde yüz değilim!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Perotti'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Ali Koç, en büyük hayalini açıkladı
Trabzonspor galibiyet peşinde
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Pele 80 yaşında
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum