YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu

2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü: - "Mayıs ayı itibarıyla 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Jeep açıklamasına göre, mayıs ayına özel, ayrıcalıklı bir satış kampanyası ile pazara sunulan 2020 model yılı Compass modelleri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve yüzde sıfır faizli kredi ile Jeep showroomlarındaki yerlerini aldı.

Standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor.

Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobilseverlere ulaştırmak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, mayıs ayı itibarıyla 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:29
Yatsı
22:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.