2020'nin son magazin bombası! Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko aşk yaşıyor

2020 yılının son magazin haberi spor camiasından geldi.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında moderatörlük yapan Ersin Düzen, beIN Sports'un güzel sunucusu Seyhan Şaşko ile aşk yaşıyor.

Snob Magazin’in haberine göre Ersin Düzen, “Evet doğru” diyerek Seyhan Şako ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etti.

İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve son olarak Viyana’da tatil yaptıkları konuşuluyor.

Şaşko, Düzen'den önce Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Stadyum programının yorumcusu Tuncay Şanlı ile birlikteydi.



