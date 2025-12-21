Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjde: 'Dönence' dizisinde ajans olacak

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Show TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşmıştı. Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Tatlıtuğ, hayranlarını yeni projeleriyle ilgili merak içinde bırakmıştı. Bekleyiş sona erdi!

Ünlü oyuncu, Disney+'ın yeni dizisi 'Dönence' ile ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 bölümden oluşacak olan 'Dönence' dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Bekir Kerem Kurt kaleme alıyor.

AJAN ALİ’YE HAYAT VERECEK

Mart itibarıyla sete çıkılması planlanan diziyle ilgili kulaktan kulağa yayılan ilk bilgilere göre “Dönence” bir ajan hikâyesi… Kıvanç Tatlıtuğ’un “Ali” rolüne hayat vereceği dizinin henüz yönetmeni netleşmedi.

Dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve diğer oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, projenin yapım aşamasının hızla devam ettiği ve yakın zamanda detayların paylaşılacağı tahmin ediliyor.