2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi

Kıdemli Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyatlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle erteleneceğini söyledi.

Pound, telefon aracılığıyla yapılan bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"IOC'nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak bildiğim kadarıyla oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak.

Erteleme ile ilgili detaylar önümüzdeki dört hafta içinde ele alınacak.

En uzun süre hizmet veren IOC üyesi 78 yaşındaki Pound, şöyle devam etti:

"Kademeli olarak gelecek. Bunu erteleyeceğiz ve bunu başka bir tarihe almanın büyük sonuçlarıyla uğraşmaya başlayacağız."

