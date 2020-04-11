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2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) taraftarından düzenlenen, 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

(AA)

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2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası koroavirüs Afrika Futbol Konfederasyonu CAF

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