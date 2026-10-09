Fenerbahçe'nin eski yıldızından bir skandal daha! "Tesislerde çıplak geziyormuş"

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz ayrılan Fred'in eski takım arkadaşı Jhon Duran hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Kolombiyalı futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, genç golcünün sarı-lacivertli takımda forma giydiği döneme ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

FRED'DEN JHON DURAN İTİRAFI

Fenerbahçe'den ayrılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, birlikte oynadığı en sıra dışı futbolcunun kim olduğu sorusuna Jhon Duran yanıtını vermişti. Kolombiyalı oyuncunun antrenmanlara yaklaşımını anlatan Fred, takım arkadaşının rahat tavırlarına dikkat çekmişti.

Fred, Duran ile yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle aktarmıştı:

"Bugüne kadar birlikte oynadığın en deli dolu kişi kimdi?" sorusuna Jhon Duran yanıtını verirken Kolombiyalı golcü için şu yorumu yaptı: "Duran, kesinlikle Jhon Duran. Adam hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi takmıyor. Çok komik, eğlenceli bir çocuk. İyi biri aslında. Ona 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' derdik, o ise bize 'Beyler ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' derdi. Dedikten sonra da revire gidip kaytarırdı. Başlarda en azından antrenmanlara çıkıyordu, sonradan onu da bıraktı."

"TESİSLERDE ÇIPLAK GEZİYORMUŞ"

Jhon Duran hakkında bu kez gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın açıklaması gündeme geldi. Çalık, genç futbolcunun Fenerbahçe'de bulunduğu dönemdeki davranışlarına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, "Jhon Durán’ın Fenerbahçe’deyken tesislerde çıplak gezdiği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili ortaya atılan bu iddiayla yeniden gündeme gelen 22 yaşındaki Jhon Duran, futbol kariyerini Portekiz temsilcisi Benfica'da sürdürüyor.