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2020 yazında transfer harcaması yüzde 32 azaldı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.10.2020 20:03 | Son Güncelleme

Dünyadaki futbol kulüplerinin 2020 yazında yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.

2020 yazında transfer harcaması yüzde 32 azaldı

Dünyadaki futbol kulüplerinin 2020 yazında yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-5 Ekim 2020 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 3 yaz transfer döneminde de 5 milyar dolar barajı aşılmıştı. 2019'da 5,8 milyar, 2018'de 5,26 milyar, 2017'de ise 5 milyar dolar harcandı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2019'a oranla yüzde 18,3 azalarak 7 bin 424'e düştü. Bonservis bedeli ödenerek yapılan transfer sayısı da bin 623'ten bin 222'ye geriledi.

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