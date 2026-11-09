SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, iki milli ara arasında sadece 1 deplasman galibiyeti aldı

Beşiktaş, eylül ayında verilen milli aranın ardından kasım ayındaki milli araya kadar geçen yaklaşık 50 günlük süreçte, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 4 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Beşiktaş, iki milli ara arasında sadece 1 deplasman galibiyeti aldı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde sezona üst üste aldığı iyi sonuçlarla başlayan Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana Süper Lig’de şampiyonluğa ve Avrupa kupalarında da başarıya hasret kalan taraftarını umutlandırdı.

Sezon başından itibaren iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmayan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise tam tersi bir performans ortaya koydu.

5 MAĞLUBİYET DE DEPLASMANDA

Bu sezon oynadığı 21 maçta 5 kez mağlup olan Beşiktaş, söz konusu yenilgilerin hepsini dış sahada yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda konuk olduğu Litvanya takımı Kauno Zalgiris’e 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Süper Lig’de de Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor’a mağlup oldu.

Kartal, son olarak da Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında İskoçya’da Celtic’e 3-2’lik skorla kaybetti.

İKİ MİLLİ ARA ARASINDA TEK DIŞ SAHA GALİBİYETİ

Eylül ayındaki milli araya Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyetle giren Kara Kartal, aranın ardından ilk deplasman sınavını UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim karşısında verdi. Almanya’da rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından ligde Trabzonspor’a konuk oldu. Ancak bordo-mavililer karşısında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, deplasmandaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Ligdeki bir sonraki deplasman maçında Kasımpaşa ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic deplasmanına çıkan Beşiktaş, burada da benzer bir senaryo yaşadı. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Kara Kartal, sahadan mağlubiyetle ayrılarak deplasmanlardaki kötü gidişatına son veremedi.

İSTANBUL’DA FARKLI BİR BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın bu sezon iç saha ve deplasman performansı adeta siyah ile beyaz kadar farklılık gösteriyor. Deplasmanda puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar, İstanbul’da ise rakiplerine geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de iç sahada oynadığı 11 maçta yalnızca 1 beraberlik yaşarken, diğer 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında Midtjylland ve Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris’i 3-0, Olimpik Marsilya’yı ise 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Crystal Palace karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig’de de başarılı iç saha performansını sürdüren siyah-beyazlılar, Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2, Erzurumspor FK’yı 3-0, Kocaelispor’u 2-1, Başakşehir’i 2-0 ve son olarak Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek Dolmabahçe’de rakiplerine geçit vermedi.

İÇERİDE 6, DIŞARIDA 15 GOL YEDİ

Beşiktaş’ın iç saha ve deplasman performansı arasında gol istatistiklerine bakıldığında da ciddi bir fark gözüküyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 17 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Deplasmanda ise aynı sayıda maça çıkan Kartal, rakip fileleri 6 kez havalandırıp, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Toplam 10 karşılaşmada mücadele eden Beşiktaş, iç sahada oynadığı maçlarda 11 gol atıp yalnızca 3 gol yedi. Dışarıda da 8 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme derbisinde olaylar büyüdü! Kulüp başkanı telleri aşıp sahaya daldıÇeşme derbisinde olaylar büyüdü! Kulüp başkanı telleri aşıp sahaya daldı
Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştanEmre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.