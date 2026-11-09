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Çeşme derbisinde olaylar büyüdü! Kulüp başkanı telleri aşıp sahaya daldı

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Emre Şen

İmren Alaçatıspor’un Çeşme Belediyespor’u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından saha bir anda karıştı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliği yatıştırmak isteyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tel örgülü demir kapıyı tırmanarak sahaya atladı ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İzmir yerel futbolunda büyük bir heyecana sahne olan İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasındaki karşılaşma sonrası yaşanan olaylar, derbinin önüne geçti. Alaçatıspor'un galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin sonunda iki takım oyuncuları arasında gerginlik tırmandı.

TEL ÖRGÜLERİ AŞIP SAHAYA İNDİ

Saha içindeki tansiyonun yükseldiğini gören Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, olaylara müdahale etmek üzere harekete geçti. Tribünden sahaya geçişi sağlayan tel örgülü demir kapının kapalı olması üzerine denetimi eline alan Başkan Denizli, demir kapıyı aşarak sahaya girdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Lal Denizli, hem Çeşme Belediyesporlu futbolcuları hem de rakip takım oyuncularını sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Başkanın araya girmesi ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, o anlar çevredeki kameralara ve objektiflere yansıdı. Karşılaşma sonundaki bu sıra dışı anlar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaçatı çeşme
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