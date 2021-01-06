2020 yılında tanıtımıyla büyük ilgi toplayıp erken final kararı alan yerli diziler!

Koronavirüs pandemisi ilk olarak televizyon sektörünü vurdu. Karantina uygulamasının yaygınlaştığı günlerde diziler çekimlerine ara vererek süreci gözlemlemeyi tercih etmişti. 2020 yılında ekranlarda sükse yaratan ancak düşük reyting sonuçları ile erken final kararı alan dizileri sizler için araştırdık. İşte karşınızda 2020 yılında erken final kararı alan diziler...
Babil, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki dizidir. Dizi, 20 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 20. bölümde final yaparak sona erdi. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı dizi ilk sezonun ardından Ozan Güven’in şiddet davası nedeniyle büyük bir darbe aldı. İkinci sezonda Onur Saylak ile anlaşan dizi düşük reyting sonuçları nedeniyle final yaptı.
İlk bölümü 26 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zengin ikilisi tarafından kaleme alınan, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel ikilisinin olduğu Türk yapımı romantik komedi dizisidir. 2 Ekim 2020 tarihinde final yaparak sona erdi. Sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanan dizi reytinglere yenik düştü.
İlk bölümü 9 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Barış Yöş'ün yaptığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı ikilisi tarafından kaleme alınan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisidir. 24 Ekim 2020 tarihinde 16. bölümünde final yaparak sona ermiştir. Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizi oyuncular arasındaki anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti. Ezgi Şenler’in diziden ayrılmasından sonra oyuncu kadrosuna Selin Şekerci dahil olmuştu. Yapılan bu transferde yeterli olmayınca dizi final kararı verdi.
Osman Sınav’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ilk bölümü 8 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan ve Ayşe Bengi’nin kaleme aldığı dizi 29 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle final kararı aldı. Başrollerini Erkan Petekkay, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in paylaştığı dizi küfür sahnesinin sansürlenmemesi nedeniyle uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.
İlk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 5 Ekim 2020 tarihinde 17. bölümü ile final yaparak sona erdi. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın paylaştığı dizi yaz aylarında yüksek reytingler alsa da yeni sezonda tutunamadı.
İlk bölümü 7 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosu Makbule Kosif tarafından kaleme alınan dram-entrika türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Meksika yapımı “Ellas son... la alegría del hogar” dizisinden uyarlanmıştır. Aldığı düşük reytingler nedeni ile 21 Mart 2020'de yayınlanan 3.bölümü ile final yapmıştır.
İlk bölümü 12 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan yönetmeliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı romantik komedi dizisidir. 17 Ekim 2020 tarihinde 6. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Başrollerini Elçin Sangu, Mehmet Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in paylaştığı dizi reytinglere kurban oldu.
İlk bölümü 4 Mart 2020 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Merve Girgin'in kaleme aldığı Türk yapımı gençlik, psikolojik gerilim ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Japonya yapımı Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlanmıştır. Dizi, 15 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 9. bölümde final yaparak sona erdi. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi pandemi nedeniyle ara vermişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla yeni bölümüyle ekrana gelen dizi istenilen reyting sonuçlarını alamadı.
İlk bölümü 3 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun yaptığı, senaryosu Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 29 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan 9.bölümde final yaparak sona erdi. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı dizi reyting listelerinde alt sıralarda yer aldı.
İlk bölümü 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Hilal Saral'ın yaptığı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Türk yapımı dram dizisidir.18 Mart 2020 tarihinde final yaparak sona erdi. Başrollerini Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı dizi tanıtımıyla seyircisinde büyük beklenti yaratmıştı.
İlk bölümü 14 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı, Eda Tezcan'ın senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram dizisidir. 4 Kasım 2020 tarihinde final kararı verdi. Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Sude Güler’in paylaştığı dizi kısa sürede yayından kaldırıldı.
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