2020 yılında tanıtımıyla büyük ilgi toplayıp erken final kararı alan yerli diziler!

Koronavirüs pandemisi ilk olarak televizyon sektörünü vurdu. Karantina uygulamasının yaygınlaştığı günlerde diziler çekimlerine ara vererek süreci gözlemlemeyi tercih etmişti. 2020 yılında ekranlarda sükse yaratan ancak düşük reyting sonuçları ile erken final kararı alan dizileri sizler için araştırdık. İşte karşınızda 2020 yılında erken final kararı alan diziler...

BABİL

Babil, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki dizidir. Dizi, 20 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 20. bölümde final yaparak sona erdi. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı dizi ilk sezonun ardından Ozan Güven’in şiddet davası nedeniyle büyük bir darbe aldı. İkinci sezonda Onur Saylak ile anlaşan dizi düşük reyting sonuçları nedeniyle final yaptı.

BAY YANLIŞ

İlk bölümü 26 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zengin ikilisi tarafından kaleme alınan, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel ikilisinin olduğu Türk yapımı romantik komedi dizisidir. 2 Ekim 2020 tarihinde final yaparak sona erdi. Sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanan dizi reytinglere yenik düştü.