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2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan eden Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmasında da rekor kırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana ilçe genelinde 45 bin ton asfalt kullanan Melikgazi Belediyesi tüm mahallelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik ama asfalt çalışmasında da rekor kırdık.” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana ilçe genelinde 45 bin ton asfalt kullanan Melikgazi Belediyesi tüm mahallelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik ama asfalt çalışmasında da rekor kırdık.” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma yasağında 45 bin ton asfalt kullanarak hem yeni yollar açtık hem de bozuk yolları yeniledik. Bu süreci fırsata çeviren Melikgazi Belediyemiz korona virüsle birlikte düşen bitüm fiyatını değerlendirerek, ilçede asfalt çalışmalarını hızlandırdık. Böylece sezon başından bu yana yaklaşık 45 bin ton asfalt ile cadde ve sokakları yeniledik. Belediyemiz ilçemize yeni yollar kazandırırken bozuk yolların da bakım onarım çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Melikgazi’nin yollarını çok daha konforlu bir kent haline getirmek için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bir taraftan imarda yeni yollar açmak için çalışıyor, bir taraftan da mevcut yolların kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu otopark, yaya yolu, bisiklet yolları, ve ağaçlandırmada yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar sonunda Melikgazi’miz çok daha rahat ve konforlu bir ilçe haline gelecek" diye konuştu.

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