2020 yılının en çok kazanan futbolcusu Lionel Messi

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Belhanda'dan Fatih Terim sözleri!
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Fenerbahçe'de ayrılık!
Beşiktaş'tan Oğuzhan hakkında açıklama!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü!
Eddie Newton'tan mağlubiyet açıklaması
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Okuyucu Yorumları 0 yorum