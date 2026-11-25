UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye'nin hanesine 0.400 puan eklenirken toplam ülke puanı 53.475'e yükseldi.

FARK KAPANDI

UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunan Türkiye, 8. basamaktaki Hollanda ile arasındaki farkı 2.920 puana indirdi. Yedinci sıradaki Belçika 64.050 puanla yerini korurken Türkiye'nin en yakın takipçisi Yunanistan ise 47.612 puanla 10. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini ve gelecek sezonlarda Avrupa'ya göndereceği takım sayısını belirlemede önemli rol oynayacak.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

1- İngiltere | 107.685 puan

2- İtalya | 91.732 puan

3- İspanya | 86.493 puan

4- Almanya | 84.973 puan

5- Fransa | 72.296 puan

6- Portekiz | 69.150 puan

7- Belçika | 64.050 puan

8- Hollanda | 56.395 puan

9- Türkiye | 53.475 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

11- Çekya | 46.325 puan

12- Polonya | 45.725 puan