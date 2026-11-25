UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede düğüm 77. dakikada çözüldü. Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Deniz Gül gol kilidini açan isim oldu ve puanını 9'a yükseltti.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ GİTTİ

Devler Ligi'ne Sporting Lizbon ve Barcelona yenilgileriyle başlayan Galatasaray, sonraki üç maçta Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun galibiyet serisine ortak oldu. Avrupa'da ilk iki haftada puan alamayan Aslan, son üç haftada topladığı 9 puanla tablonun üst sıralarına tırmandı.

5 SIRA YÜKSELDİ

Aston Villa maçına 18. sırada çıkan Galatasaray, galibiyetin ardından 13. basamağa yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı, 9 gol atıp 9 gol yedi. İlk 8'in son sırasında yer alan Liverpool da 9 puanda bulunuyor ancak averajla önde. Play-off hattının son basamağı olan 24. sırada ise 4 puanlı Atletico Madrid var. Bu tabloya göre Galatasaray, eleme çizgisinin 5 puan üzerinde.

PLAY-OFF İÇİN TEK ADIM

Galatasaray, Aston Villa zaferine rağmen ilk 24'ü matematiksel olarak henüz cebine koymadı. Ancak rakamlar sarı-kırmızılıların lehine işliyor. Veri sitesi Football Meets Data'nın puan bazlı hesaplamasına göre lig aşamasını 9 puanla tamamlayan bir takımın ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 50,2. Bu oran 10 puanda yüzde 94,8'e, 11 puanda yüzde 99,98'e çıkıyor. 12 puan ise bu sezon play-off biletini kesinleştiren eşik olarak görülüyor. Yani Galatasaray'ın kalan üç maçta alacağı tek bir galibiyet, onu son 16 yolunda en azından play-off turuna taşımaya yetecek gibi görünüyor.

İLK 8 İÇİN İHTİMALİ

Aynı hesaplamaya göre 14 puan toplayan bir takımın ilk 8'e girme şansı yalnızca yüzde 4,3. Bu oran 15 puanda yüzde 29,2'ye, 16 puanda yüzde 82,7'ye, 17 puanda ise yüzde 99,1'e ulaşıyor. Galatasaray açısından bu tablonun anlamı şu: İlk 8 için kalan üç maçtan en az iki galibiyet ve bir beraberlik gerekiyor. İki galibiyet ve bir yenilgiyle gelecek 15 puan ise sarı-kırmızılıları averaj hesabına ve rakiplerin sonuçlarına bağımlı bırakacak.

PUAN PUAN TÜM SENARYOLAR

3 galibiyet: 18 puan

2 galibiyet, 1 beraberlik: 16 puan

2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 15 puan

1 galibiyet, 2 beraberlik: 14 puan

1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 13 puan

1 galibiyet, 2 mağlubiyet ya da 3 beraberlik: 12 puan

3 mağlubiyet: 9 puan

Yeni formatta lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 16. sıralar arasındaki ekipler play-off'ta seri başı olarak eşleşirken, 17 ile 24. sıralardakiler seri başı avantajı olmadan mücadele ediyor. 25. sıra ve altında kalan takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.

İKİ DEPLASMAN, BİR İÇ SAHA

Galatasaray'ın lig aşamasında üç maçı kaldı. Sarı-kırmızılılar önce 8 Aralık Salı günü saat 23.00'te AEK'ye konuk olacak ve 2026 yılını Atina'da kapatacak. Aslan, 19 Ocak 2027 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Feyenoord'u ağırlayacak. Lig aşamasının son maçında ise 27 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 23.00'te Paris'te PSG ile karşılaşacak.