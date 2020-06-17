UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller ve final 12 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da yapılacak." dedi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu yılki final maçının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmasına karar verdi. İstanbul'daki final ise gelecek yıla ertelendi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final maçları "Tek maç" üzerinden oynanacak. Yani rövanş maçları olmayacak. 2020 Süper Kupa maçı 24 Eylül'de Porto'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede oynanacak.
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