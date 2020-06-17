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2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak.

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller ve final 12 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da yapılacak." dedi.

FİNAL LİZBON'DA

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu yılki final maçının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmasına karar verdi. İstanbul'daki final ise gelecek yıla ertelendi.

TEK MAÇ USULÜ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final maçları "Tek maç" üzerinden oynanacak. Yani rövanş maçları olmayacak. 2020 Süper Kupa maçı 24 Eylül'de Porto'da oynanacak.

MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede oynanacak.

Detaylar birazdan...

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