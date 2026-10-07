Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul’da gerçekleştirilen Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’yı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Şampiyona boyunca ortaya koydukları mücadeleyle bizleri gururlandıran millilerimizin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyuyoruz. 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonu milli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum."